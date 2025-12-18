https://crimea.ria.ru/20251218/es-nedovolen-okazaniem-pomoschi-kievu-za-schet-byudzheta-soyuza---tusk-1151796066.html

ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск

Возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска пишет РИА Новости.В Брюсселе в четверг проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имеет единогласной поддержки.Польский премьер добавил, что Евросоюз продолжает пытаться согласовать использование для помощи Украине замороженных российских активов. Однако это, подчеркнул Туск, "трудный процесс". Он признал, что предстоит "еще много часов более технической дискуссии".В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.В Кремне ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активовЕС придется платить по счетам Украины - ДмитриевКаждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо

