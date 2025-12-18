Рейтинг@Mail.ru
ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
Возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:12
2025-12-18T17:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска пишет РИА Новости.В Брюсселе в четверг проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имеет единогласной поддержки.Польский премьер добавил, что Евросоюз продолжает пытаться согласовать использование для помощи Украине замороженных российских активов. Однако это, подчеркнул Туск, "трудный процесс". Он признал, что предстоит "еще много часов более технической дискуссии".В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.В Кремне ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск

Туск заявил о недовольстве ЕС использованием бюджета союза для помощи Украине

17:12 18.12.2025 (обновлено: 17:17 18.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск
Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска пишет РИА Новости.
В Брюсселе в четверг проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имеет единогласной поддержки.
"Использование резерва, который является частью европейского бюджета, не вызывает энтузиазма в некоторых ключевых, кстати, странах. Так что я бы не искал надежды в предложениях о том, чтобы непосредственно европейские деньги были или механизмом гарантии, или источником кредита", - сказал Туск во время саммита ЕС.
Польский премьер добавил, что Евросоюз продолжает пытаться согласовать использование для помощи Украине замороженных российских активов. Однако это, подчеркнул Туск, "трудный процесс".

"Мы скорее будем искать финансирования на базе российских активов. Мы находимся в середине этого очень трудного процесса - согласования того, на каких принципах можно будет применить российские активы для обороны Украины, а позже - для восстановления Украины", - отметил он.

Он признал, что предстоит "еще много часов более технической дискуссии".
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
В Кремне ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
