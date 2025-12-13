Рейтинг@Mail.ru
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал все страны коллективного Запада возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Об этом он завил в эфире... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T17:29
2025-12-13T17:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151642427_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_5d175174cc87437ed3e32e6f3d77bb99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал все страны коллективного Запада возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Об этом он завил в эфире программы "Субботние диалоги"."Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству", — сказал он.Словацкий премьер убежден, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.При этом Фицо назвал абсурдом попытку запретить Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо

Запад побежит в Россию после завершения конфликта на Украине – Фицо

17:29 13.12.2025
 
© Kremlin Pool Photo via AP/ Alexander KazakovПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© Kremlin Pool Photo via AP/ Alexander Kazakov
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал все страны коллективного Запада возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Об этом он завил в эфире программы "Субботние диалоги".
"Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству", — сказал он.
Словацкий премьер убежден, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.

"Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ - ред.) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в РФ - ред.) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите", - сказал он.

При этом Фицо назвал абсурдом попытку запретить Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.
"Мы собираемся подать иск к Европейской комиссии. Европейская комиссия несмотря на то, что мы голосовали против, возможности наложить вето не было, приняли это квалифицированным большинством… У нас есть договоренность с Венгрией, готовится квалифицированный иск, мы оспорим это решение в суде", - заявил он.
