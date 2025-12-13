https://crimea.ria.ru/20251213/kazhdaya-strana-zapada-khochet-vosstanovit-otnosheniya-s-rossiey--fitso-1151642694.html

Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал все страны коллективного Запада возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Об этом он завил в эфире программы "Субботние диалоги"."Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству", — сказал он.Словацкий премьер убежден, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.При этом Фицо назвал абсурдом попытку запретить Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – ФицоВ Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против УкраиныЕвропа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву

