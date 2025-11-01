https://crimea.ria.ru/20251101/v-slovakii-podderzhali-soyuz-s-vengriey-i-chekhiey-protiv-ukrainy-1150593064.html

В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины

В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины - РИА Новости Крым, 01.11.2025

В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины

Правящая партия Словакии Smer поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T10:44

2025-11-01T10:44

2025-11-01T10:44

в мире

венгрия

словакия

чехия

украина

европейский союз (ес)

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/67/1117596700_0:0:1354:762_1920x0_80_0_0_2341ff652aa2370f7471274c74bcf9b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Правящая партия Словакии Smer поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины. Об этом заявил зампредседателя Smer Любош Блаха.Ранее СМИ сообщили, что Венгрия предпринимает усилия для создания альянса в Евросоюзе, который будет скептически настроен по отношению к Украине. В частности, Будапешт рассчитывает, что в эту коалицию войдут также Братислава и Прага.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что страна выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в ЕС и НАТО. Политик также выступает за восстановление отношений между Россией и Европой.В Чехии по итогам состоявшихся в начале октября парламентских выборов победу одержала партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, получившая 35% голосов. Политсила выступает против участия страны в оказании помощи УкраинеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли у России друзья на Западе – мнение"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки

венгрия

словакия

чехия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венгрия, словакия, чехия, украина, европейский союз (ес), новости, политика