В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины
В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины
2025-11-01T10:44
2025-11-01T10:44
2025-11-01T10:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Правящая партия Словакии Smer поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины. Об этом заявил зампредседателя Smer Любош Блаха.Ранее СМИ сообщили, что Венгрия предпринимает усилия для создания альянса в Евросоюзе, который будет скептически настроен по отношению к Украине. В частности, Будапешт рассчитывает, что в эту коалицию войдут также Братислава и Прага.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что страна выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в ЕС и НАТО. Политик также выступает за восстановление отношений между Россией и Европой.В Чехии по итогам состоявшихся в начале октября парламентских выборов победу одержала партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, получившая 35% голосов. Политсила выступает против участия страны в оказании помощи УкраинеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли у России друзья на Западе – мнение"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Правящая партия Словакии Smer поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины. Об этом заявил зампредседателя Smer Любош Блаха.
"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", - цитируют словацкого политика "Известия".
Ранее СМИ сообщили, что Венгрия предпринимает усилия для создания альянса в Евросоюзе, который будет скептически настроен по отношению к Украине. В частности, Будапешт рассчитывает, что в эту коалицию войдут также Братислава и Прага.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что страна выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в ЕС и НАТО. Политик также выступает за восстановление отношений между Россией и Европой.
В Чехии по итогам состоявшихся в начале октября парламентских выборов победу одержала партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, получившая 35% голосов. Политсила выступает против участия страны в оказании помощи Украине
