Есть ли у России друзья на Западе – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По мнению Манойло, даже рассматривая такие политические фигуры на Западе, в частности в Европе, как премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, говорить, что у России на Западе есть друзья, неправильно.Тем не менее Орбан, Фицо и всем, кто способен действовать так, как это делают сегодня они, можно назвать партнерами России, отметил политолог."Это наши партнеры, с которыми у нас хорошие отношения, особенно если их сравнивать с другими странами центральной и западной Европы. И это надо ценить", – добавил Манойло.В то же время эксперт считает важным учитывать тот факт, что ни Словакия, ни Венгрия не входят в наше Союзное государство, а следовательно они не союзники, а исключительно партнеры, причем ситуативные.По словам Манойло, одним из доказательств того, что тема друзей России на Западе весьма сложная, является формат участия в украинском конфликте, избранный Словакией до сегодняшнего момента и теперь. Недавнее заявление словацкого министра обороны Роберта Калиняка о том, что Братислава будет поставлять на Украину лишь гуманитарные грузы, по мнению политолога, можно расценить как лукавство."Потому что если Словакия вне этого конфликта, то никаких поставок на Украину вообще быть не должно. Гуманитарная помощь убивает так же, как военная. Это не просто экономический потенциал, но и оборонный потенциал Украины укрепляет", – сказал Манойло.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По мнению Манойло, даже рассматривая такие политические фигуры на Западе, в частности в Европе, как премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, говорить, что у России на Западе есть друзья, неправильно.

"Они являются партнерами, которые взаимодействуют с нами, исходя из своих национальных интересов", – сказал считает Манойло.

Тем не менее Орбан, Фицо и всем, кто способен действовать так, как это делают сегодня они, можно назвать партнерами России, отметил политолог.
"Это наши партнеры, с которыми у нас хорошие отношения, особенно если их сравнивать с другими странами центральной и западной Европы. И это надо ценить", – добавил Манойло.
В то же время эксперт считает важным учитывать тот факт, что ни Словакия, ни Венгрия не входят в наше Союзное государство, а следовательно они не союзники, а исключительно партнеры, причем ситуативные.

"И в зависимости от того, как будет меняться ситуация, может меняться и их отношение к нам, которое может быть то более теплое, то менее теплое", – сказал политолог.

По словам Манойло, одним из доказательств того, что тема друзей России на Западе весьма сложная, является формат участия в украинском конфликте, избранный Словакией до сегодняшнего момента и теперь. Недавнее заявление словацкого министра обороны Роберта Калиняка о том, что Братислава будет поставлять на Украину лишь гуманитарные грузы, по мнению политолога, можно расценить как лукавство.
"Потому что если Словакия вне этого конфликта, то никаких поставок на Украину вообще быть не должно. Гуманитарная помощь убивает так же, как военная. Это не просто экономический потенциал, но и оборонный потенциал Украины укрепляет", – сказал Манойло.
