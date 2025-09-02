Рейтинг@Mail.ru
"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада - РИА Новости Крым, 02.09.2025
"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада - РИА Новости Крым, 02.09.2025
"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
Президент России Владимир Путин во вторник встретился с премьером Словакии Робертом Фицо в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Китае. В рамках встречи были... РИА Новости Крым, 02.09.2025
владимир путин (политик)
роберт фицо
саммит шос-2025 в китае
новости
россия
словакия
украина
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с премьером Словакии Робертом Фицо в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Китае. В рамках встречи были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, украинского урегулирования и агрессии стран Запада.

Путин о двусторонних отношениях и международных темах

"Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", – сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер отметил, что РФ остается надежным поставщиком энергоносителей в Словацкую Республику, а также подчеркнул, что словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке. При этом в сложных условиях внешних ограничений уровень товарооборота между странами снизился до 4%, но наблюдаются определенные подвижки положительного плана.
Президент РФ также допустил возможность сотрудничества России и США на атомных объектах в Словакии и не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной. Также российский лидер заявил, что не собирается критиковать политику НАТО и Евросоюза, чтобы не ставить Фицо в сложное двойственное положение.

Заявления Фицо на встрече в Китае

"Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях", – сказал Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, Словакия очень заинтересована в стандартизации отношений с РФ. Премьер предложил искать возможности для углубления и расширения двустороннего сотрудничества в разных сферах. Также отметил, что Словакия намерена построить новый реактор на АЭС, не уточнив, о какой из двух действующих в стране станций идет речь. Но пояснил, что Словакия ведет переговоры с американской компанией Westinghouse.
Словакия будет продолжать сотрудничество с РФ в области заботы о воинских захоронениях, добавил он.
"Я хочу подтвердить, что наша политика в Словакии в том, что касается Второй мировой войны, она направлена на почет всем жертвам. Мы уважаем все жертвы и будем продолжать сотрудничество с вашим посольством в области реконструкции военных кладбищ", – заявил Фицо.
Также он поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное Россией в ходе визита словацкой делегации на Парад Победы в Москву и предложил провести встречу комиссии по углублению связей РФ и Словакии.

Украинский вопрос и действия Запада

"Конфликт на Украине, я уже об этом многократно говорил, только что на мероприятии ШОС сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине", – завил Путин, касаясь темы украинского урегулирования.
Он добавил, что у РФ нет других целей, кроме защиты своих интересов, подчеркнул, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности РФ, напомнил, что Москва считает неприемлемым членство Украины в НАТО, но никогда не возражала против членства Украины в ЕС. Также российский лидер завил, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.
"Еще пару лет назад не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать", – напомнил Путин.
Он также констатировал, что Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам Москвы.
Премьер-министр Словакии в свою очередь заявил, что обсудит на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру.
"Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру", – сказал премьер-министр Словакии.
Встречу Путина и Трампа на Аляске Фицо считает большим шагом вперед, в частности, в вопросе украинского урегулирования.
Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
