Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе" - 22.08.2025
Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Denník
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Denník N.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Министр экономики Словакии Дениса Сакова уточнила, что удар по нефтепроводу может остановить прокачку нефти в страну. В МИД Словакии заявили, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения, последствия которых скажутся на поставках сырья в республику, подрывая энергетическую безопасность."Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар.С аналогичной позицией выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он напомнил, что это уже третий случай приостановки поставок за последнее время и возложил ответственность на Киев. По его словам, властям Украины следует учитывать, что значительная часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – ОрбанОрбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги" "Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда
Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за угрозы поставкам нефти по "Дружбе"

12:31 22.08.2025 (обновлено: 12:39 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Denník N.
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.
"Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям Еврокомиссии. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод "Дружба" поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе", – говорится в публикации.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова уточнила, что удар по нефтепроводу может остановить прокачку нефти в страну. В МИД Словакии заявили, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения, последствия которых скажутся на поставках сырья в республику, подрывая энергетическую безопасность.
"Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар.
С аналогичной позицией выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он напомнил, что это уже третий случай приостановки поставок за последнее время и возложил ответственность на Киев. По его словам, властям Украины следует учитывать, что значительная часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.
Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"
"Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда
 
Лента новостейМолния