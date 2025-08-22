https://crimea.ria.ru/20250822/vengriya-i-slovakiya-potrebovali-ot-ek-garantiy-postavok-nefti-po-druzhbe-1148906389.html

Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"

Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Denník

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Denník N.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Министр экономики Словакии Дениса Сакова уточнила, что удар по нефтепроводу может остановить прокачку нефти в страну. В МИД Словакии заявили, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения, последствия которых скажутся на поставках сырья в республику, подрывая энергетическую безопасность."Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар.С аналогичной позицией выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он напомнил, что это уже третий случай приостановки поставок за последнее время и возложил ответственность на Киев. По его словам, властям Украины следует учитывать, что значительная часть украинского импорта электроэнергии поступает через Венгрию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – ОрбанОрбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги" "Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда

