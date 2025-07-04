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Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан

Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан

Киевский режим развернул в Венгрии активную деятельность спецслужб в попытке оказать влияние на результаты парламентских выборов 2026 года и привести к власти... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T10:54

2025-07-04T10:54

2025-07-04T10:54

венгрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим развернул в Венгрии активную деятельность спецслужб в попытке оказать влияние на результаты парламентских выборов 2026 года и привести к власти проукраинское правительство. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, сообщает РИА Новости.По словам Орбана, Киев "приходит к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира", то есть примут ли Украину в Евросоюз или нет."Поэтому они (Украина – ред.) постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", - добавил венгерский премьер.Он подчеркнул, что "активная деятельность украинских спецслужб происходит постоянно" не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.Ранее в Венгрии провели социологический опрос по поводу приема Украины в ЕС. Как отметил Виктор Орбан, в ходе исследования более двух миллионов граждан страны (95% респондентов) выступили против.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги" "Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, украина, в мире, виктор орбан, политика, внешняя политика, новости, выборы