Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод

Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Из-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя публикацию Сийярто, отметила, что Россия неоднократно предупреждала "идеологов вскармливания киевского режима", что "этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру". "В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Тогда Сийарто завил, что нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для энергоснабжения страны, это является вопросом суверенитета.

