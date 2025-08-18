Рейтинг@Mail.ru
Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод
Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод
Из-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T13:09
2025-08-18T13:09
венгрия
новости
петер сийярто
украина
мария захарова
нефть
нефтепровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Из-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя публикацию Сийярто, отметила, что Россия неоднократно предупреждала "идеологов вскармливания киевского режима", что "этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру". "В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Тогда Сийарто завил, что нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для энергоснабжения страны, это является вопросом суверенитета.
венгрия
украина
венгрия, новости, петер сийярто, украина, мария захарова, нефть, нефтепровод
Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод

Поставки нефти в Венгрию прекратились из-за атаки Украины на трубопровод - Сийярто

13:09 18.08.2025
 
© AP PhotoНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Из-за очередной атаки Украины на нефтепровод поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" - написал Сийярто в соцсетях.
При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя публикацию Сийярто, отметила, что Россия неоднократно предупреждала "идеологов вскармливания киевского режима", что "этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру".
"В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Тогда Сийарто завил, что нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для энергоснабжения страны, это является вопросом суверенитета.
ВенгрияНовостиПетер СийяртоУкраинаМария ЗахароваНефтьНефтепровод
 
