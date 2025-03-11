https://crimea.ria.ru/20250311/ukraina-atakovala-nefteprovod-druzhba--ostanovleny-postavki-v-vengriyu-1144834590.html

Украина атаковала нефтепровод "Дружба" – остановлены поставки в Венгрию

Украина атаковала нефтепровод "Дружба" – остановлены поставки в Венгрию - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Украина атаковала нефтепровод "Дружба" – остановлены поставки в Венгрию

Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Об этом в видеообращении,... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T16:43

2025-03-11T16:43

2025-03-11T16:56

петер сийярто

нефтепровод "дружба"

нефть

новости

венгрия

беспилотник (бпла, дрон)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Об этом в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру."Нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то и поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна... Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", – подчеркнул Сийярто.В декабре прошлого года из-за повреждения нефтепровода "Дружба" Польше произошла утечка. В 2023 году на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток отключили в направлении Германии. Разгерметизация также была зафиксирована на территории Польши.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, нефтепровод "дружба", нефть, новости, венгрия, беспилотник (бпла, дрон), украина