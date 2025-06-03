https://crimea.ria.ru/20250603/orban-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-kiev-vysoset-vse-dengi-1146924718.html

Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"

Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги" - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"

Вступление Украины в ЕС станет для последнего неплохой сделкой в проигранной войне, но при этом простым европейцам придется туго, потому что Киев "высосет" все... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T22:42

2025-06-03T22:42

2025-06-03T22:02

виктор орбан

мнения

венгрия

европейский союз (ес)

политика

европа

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Вступление Украины в ЕС станет для последнего неплохой сделкой в проигранной войне, но при этом простым европейцам придется туго, потому что Киев "высосет" все деньги, которые могли бы быть потрачены на развитие европейской экономики. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Также Орбан считает, что бюрократам безразличноя, куда пойдут деньги жителей ЕС, "в Дебрецен или Харьков, Варшаву или Киев, Братиславу или Львов"."Но для нас это не все равно! Мы несем ответственность за венгерские семьи, венгерских предпринимателей и венгерских фермеров", – подчеркнул премьер-министр Венгрии.Орбан признался, что спустя годы не сможет ответить перед своей совестью и перед собой, своими внуками или страной, если сейчас не сделает все, чтобы защитить Венгрию и ЕС от "горячечного бреда Брюсселя" о вступлении Украины в Евросоюз.Также он призвал граждан страны поучаствовать в опросе о вступлении Украины в ЕС.Ранее Орбан также прогнозировал, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено – после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО, уверен он. Также политик подчеркнул, что это венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликтЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеПроблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши

венгрия

европа

украина

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виктор орбан, мнения, венгрия, европейский союз (ес), политика, европа, украина