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Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
Ожесточенное противостояние между ястребами и реалистами в США и Европе обострится в июне, после переговоров России и Украины в Стамбуле, состоявшихся без... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T17:30
2025-06-03T17:30
2025-06-03T16:58
сша
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внешняя политика
европа
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малек дудаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ожесточенное противостояние между ястребами и реалистами в США и Европе обострится в июне, после переговоров России и Украины в Стамбуле, состоявшихся без прямого участия команды американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле прошел уже без прямого участия команды Трампа, которая незадолго до этой встречи признала украинский конфликт прокси-войной Европы с РФ, отмечает Дудаков. При этом Белый дом постарался поскорее отстраниться от попыток Киева накалить ситуацию атаками на стратегические объекты в России, тогда как элиты в Европе восприняли произошедшее воодушевленно, рассматривая как возможность сорвать переговоры, "а заодно не дать Трампу побыстрее выйти из конфликта", добавил эксперт.Обострение может начаться уже на текущей неделе с приездом в Вашингтон нового канцлера Германии Фридриха Мерца, считает политолог. Этого представителя "ястребиной политики" Европы, по мнению Дудакова, в Овальном кабинете "может ждать традиционная выволочка"."Кроме Украины камнем преткновения остается и вопрос тарифов. Особенно в условиях, когда экономике Германии и так предсказывают нулевой рост третий год подряд", – заметил Дудаков.По его мнению, уже сейчас позиции Трампа в конфликте с европейскими ястребами заметно усилились, и команда американского президента продолжит делать все возможное для смены либеральных элит в Европе, "загнавших свой континент в тупик"."На выборах в Польше победил его союзник и критик Украины Кароль Навроцкий... И вишенкой на торте должен стать коллапс двухпартийной системы Британии, которую старается поскорее развалить близкий друг Трампа Найджел Фарадж", – заметил политолог.Эксперт также считает, что ближе к концу июня, после того, как Киев даст ответ на меморандум России о прекращении огня, пройдет уже саммит НАТО на фоне раскола в альянсе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"
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сша, европейский союз (ес), внешняя политика, европа, новости, малек дудаков
Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
Жесткое противостояния ястребов и реалистов в США и Европе обострится в июне – Дудаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ожесточенное противостояние между ястребами и реалистами в США и Европе обострится в июне, после переговоров России и Украины в Стамбуле, состоявшихся без прямого участия команды американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
прошел уже без прямого участия команды Трампа, которая незадолго до этой встречи признала
украинский конфликт прокси-войной Европы с РФ, отмечает Дудаков. При этом Белый дом постарался поскорее отстраниться от попыток Киева накалить ситуацию атаками на стратегические объекты в России
, тогда как элиты в Европе восприняли произошедшее воодушевленно, рассматривая как возможность сорвать переговоры, "а заодно не дать Трампу побыстрее выйти из конфликта", добавил эксперт.
"Начавшийся июнь обещает стать месяцем ожесточенного противостояния между ястребами и реалистами по обе стороны Атлантики", – считает эксперт.
Обострение может начаться уже на текущей неделе с приездом в Вашингтон нового канцлера Германии Фридриха Мерца, считает политолог. Этого представителя "ястребиной политики" Европы, по мнению Дудакова, в Овальном кабинете "может ждать традиционная выволочка".
"Кроме Украины камнем преткновения остается и вопрос тарифов. Особенно в условиях, когда экономике Германии и так предсказывают нулевой рост третий год подряд", – заметил Дудаков.
По его мнению, уже сейчас позиции Трампа в конфликте с европейскими ястребами заметно усилились, и команда американского президента продолжит делать все возможное для смены либеральных элит в Европе, "загнавших свой континент в тупик".
"На выборах в Польше победил его союзник и критик Украины Кароль Навроцкий
... И вишенкой на торте должен стать коллапс двухпартийной системы Британии, которую старается поскорее развалить близкий друг Трампа Найджел Фарадж", – заметил политолог.
Эксперт также считает, что ближе к концу июня, после того, как Киев даст ответ на меморандум России о прекращении огня, пройдет уже саммит НАТО на фоне раскола в альянсе.
"Представители Трампа будут шантажировать европейцев сокращением участия в делах Старого Света. А европейские элитарии в ответ попытаются любыми путями затянуть Трампа в свою парадигму бесконечной войны с Россией", – резюмировал он.
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