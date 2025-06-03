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Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине

Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине

Ожесточенное противостояние между ястребами и реалистами в США и Европе обострится в июне, после переговоров России и Украины в Стамбуле, состоявшихся без... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T17:30

2025-06-03T17:30

2025-06-03T16:58

сша

европейский союз (ес)

внешняя политика

европа

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малек дудаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ожесточенное противостояние между ястребами и реалистами в США и Европе обострится в июне, после переговоров России и Украины в Стамбуле, состоявшихся без прямого участия команды американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле прошел уже без прямого участия команды Трампа, которая незадолго до этой встречи признала украинский конфликт прокси-войной Европы с РФ, отмечает Дудаков. При этом Белый дом постарался поскорее отстраниться от попыток Киева накалить ситуацию атаками на стратегические объекты в России, тогда как элиты в Европе восприняли произошедшее воодушевленно, рассматривая как возможность сорвать переговоры, "а заодно не дать Трампу побыстрее выйти из конфликта", добавил эксперт.Обострение может начаться уже на текущей неделе с приездом в Вашингтон нового канцлера Германии Фридриха Мерца, считает политолог. Этого представителя "ястребиной политики" Европы, по мнению Дудакова, в Овальном кабинете "может ждать традиционная выволочка"."Кроме Украины камнем преткновения остается и вопрос тарифов. Особенно в условиях, когда экономике Германии и так предсказывают нулевой рост третий год подряд", – заметил Дудаков.По его мнению, уже сейчас позиции Трампа в конфликте с европейскими ястребами заметно усилились, и команда американского президента продолжит делать все возможное для смены либеральных элит в Европе, "загнавших свой континент в тупик"."На выборах в Польше победил его союзник и критик Украины Кароль Навроцкий... И вишенкой на торте должен стать коллапс двухпартийной системы Британии, которую старается поскорее развалить близкий друг Трампа Найджел Фарадж", – заметил политолог.Эксперт также считает, что ближе к концу июня, после того, как Киев даст ответ на меморандум России о прекращении огня, пройдет уже саммит НАТО на фоне раскола в альянсе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, европейский союз (ес), внешняя политика, европа, новости, малек дудаков