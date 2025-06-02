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РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех" - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"
РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех" - РИА Новости Крым, 02.06.2025
РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"
Россия и Украина обменяют тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T17:32
2025-06-02T17:48
владимир мединский
переговоры
украина
россия
стамбул
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменяют тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.По его словам, РФ и Украина создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами, обмены будут проходить в рабочем порядке.2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир мединский, переговоры, украина, россия, стамбул, обмен пленными
РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"

РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных по формуле "все на все" - Мединский

17:32 02.06.2025 (обновлено: 17:48 02.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменяют тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.
"Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле "все на всех", по этой форме обменяны будут и молодые солдаты до 25 лет, потолок — не менее тысячи", - сказал он.
По его словам, РФ и Украина создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами, обмены будут проходить в рабочем порядке.
2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.
Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.
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Владимир МединскийПереговорыУкраинаРоссияСтамбулОбмен пленными
 
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