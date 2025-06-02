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Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст
Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст
Полный текст российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине состоит из трех разделов и включает два варианта прекращения огня. Основные положения РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T22:24
2025-06-02T22:24
переговоры
меморандум по урегулированию украинского кризиса
россия
украина
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Полный текст российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине состоит из трех разделов и включает два варианта прекращения огня. Основные положения документа опубликованы РИА Новости.Основные положения:Варианты прекращения огня:Вариант 1:Вариант 2 (пакетный):Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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переговоры, меморандум по урегулированию украинского кризиса, россия, украина, политика, внешняя политика, новости
Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст

Опубликован полный текст меморандума России по урегулированию ситуации на Украине

22:24 02.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Полный текст российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине состоит из трех разделов и включает два варианта прекращения огня. Основные положения документа опубликованы РИА Новости.

Основные положения:

  • международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
  • провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
  • запрет на военную деятельность других государств на Украине;
  • безъядерный статус Украины;
  • установление предельной численности ВСУ;
  • снятие экономических санкций, введенных против России;
  • обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
  • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
  • взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
  • решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.

Варианты прекращения огня:

Вариант 1:
  • вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Вариант 2 (пакетный):
  • запрет передислокации ВСУ; прекращение мобилизации и начало демобилизации;
  • исключение военного присутствия третьих стран;
  • остановка иностранной военной помощи Киеву;
  • отказ Киева от диверсий против России;
  • взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;
  • отмена военного положения на Украине;
  • выборы на Украине не позднее ста дней после отмены военного положения.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.
По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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