https://crimea.ria.ru/20250602/memorandum-rossii-po-uregulirovaniyu-na-ukraine--polnyy-tekst-1146896148.html

Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст

Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст

Полный текст российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине состоит из трех разделов и включает два варианта прекращения огня. Основные положения РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T22:24

2025-06-02T22:24

2025-06-02T22:24

переговоры

меморандум по урегулированию украинского кризиса

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Полный текст российского меморандума по урегулированию ситуации на Украине состоит из трех разделов и включает два варианта прекращения огня. Основные положения документа опубликованы РИА Новости.Основные положения:Варианты прекращения огня:Вариант 1:Вариант 2 (пакетный):Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, меморандум по урегулированию украинского кризиса, россия, украина, политика, внешняя политика, новости