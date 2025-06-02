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Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат
Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат
Россия передаст украинской стороне шесть тысяч тел погибших украинских солдат. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T17:27
2025-06-02T17:50
владимир мединский
переговоры
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Россия передаст украинской стороне шесть тысяч тел погибших украинских солдат. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Организованная передача тел специальными составами состоится на следующей неделе, отметил он.Переговоры России и Украины в Стамбуле продолжались больше часа и шли на русском языке, сообщало ранее РИА Новости.До начала второго раунда переговоров в понедельник Мединский сообщал, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительной речи перед началом переговоров заявлял, что стороны будут обсуждать условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также вопрос о встрече лидеров двух государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается КиевВ Совфеде назвали главный итог переговоров в СтамбулеПереговоры России и Украины: каким будет второй раунд
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владимир мединский, переговоры, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, политика, внешняя политика
Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат

Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч погибших солдат – Мединский

17:27 02.06.2025 (обновлено: 17:50 02.06.2025)
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Россия передаст украинской стороне шесть тысяч тел погибших украинских солдат. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

"В одностороннем порядке передаем украинской стороне шесть тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. Они хранились у нас, мы все, что могли идентифицировали, провели тесты ДНК", - сказал Мединский.

Организованная передача тел специальными составами состоится на следующей неделе, отметил он.
Переговоры России и Украины в Стамбуле продолжались больше часа и шли на русском языке, сообщало ранее РИА Новости.
До начала второго раунда переговоров в понедельник Мединский сообщал, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.
Глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительной речи перед началом переговоров заявлял, что стороны будут обсуждать условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также вопрос о встрече лидеров двух государств.
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