https://crimea.ria.ru/20250602/moskva-v-memorandume-oboznachila-priznanie-kryma-chastyu-rossii-1146892799.html

Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России

Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России

Меморандум об урегулировании ситуации на Украине, который предоставила украинской стороне российская делегация, предполагает признать Крым частью России. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T19:44

2025-06-02T19:44

2025-06-02T20:30

крым

меморандум по урегулированию украинского кризиса

россия

украина

переговоры

политика

внешняя политика

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Меморандум об урегулировании ситуации на Украине, который предоставила украинской стороне российская делегация, предполагает признать Крым частью России. Об этом пишет РИА новостиКроме того, в меморандуме оговаривается полный вывод с территорий новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с УкраинойВ Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуостроваЧто было бы с Крымом без воссоединения с Россией

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новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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