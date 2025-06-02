https://crimea.ria.ru/20250602/moskva-v-memorandume-oboznachila-priznanie-kryma-chastyu-rossii-1146892799.html
Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
Меморандум об урегулировании ситуации на Украине, который предоставила украинской стороне российская делегация, предполагает признать Крым частью России. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T19:44
2025-06-02T19:44
2025-06-02T20:30
крым
меморандум по урегулированию украинского кризиса
россия
украина
переговоры
политика
внешняя политика
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Меморандум об урегулировании ситуации на Украине, который предоставила украинской стороне российская делегация, предполагает признать Крым частью России. Об этом пишет РИА новостиКроме того, в меморандуме оговаривается полный вывод с территорий новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с УкраинойВ Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуостроваЧто было бы с Крымом без воссоединения с Россией
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, меморандум по урегулированию украинского кризиса, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, новости
Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
Меморандум РФ об урегулировании предполагает закрепление российского статуса Крыма
19:44 02.06.2025 (обновлено: 20:30 02.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Меморандум об урегулировании ситуации на Украине, который предоставила украинской стороне российская делегация, предполагает признать Крым частью России. Об этом пишет РИА новости
"Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - цитирует агентство текст документа.
Кроме того, в меморандуме оговаривается полный вывод с территорий новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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