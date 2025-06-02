https://crimea.ria.ru/20250602/rf-i-ukraina-obsudyat-v-stambule-usloviya-peremiriya-i-obmen-plennymi-1146886066.html
РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными
РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными - РИА Новости Крым, 02.06.2025
РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными
В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и Украины обсудят условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, также... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T14:55
2025-06-02T14:55
2025-06-02T15:08
переговоры
украина
россия
новости
хакан фидан
стамбул
турция
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146886474_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_bf577884758c28b587efcc59dda011df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и Украины обсудят условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, также предлагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров двух государств. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительной речи перед началом переговоров.По словам Фидана, обе стороны определили свои позиции относительно перемирия и последующих шагов. "Также рассмотрим необходимую подготовительную работу для встречи лидеров", - добавил глава МИД Турции.2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров. Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается КиевВ Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле В Кремле сделали заявление о меморандуме по Украине
украина
россия
стамбул
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146886474_87:0:1194:830_1920x0_80_0_0_f45477b8132935ab02a8be5aae9ce31d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, украина, россия, новости, хакан фидан, стамбул, турция, политика
РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными
РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле обсудят условия перемирия и обмен пленными
14:55 02.06.2025 (обновлено: 15:08 02.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и Украины обсудят условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, также предлагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров двух государств. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительной речи перед началом переговоров.
"На нашем сегодняшнем совещании мы планируем обсудить условия для перемирия и глобальные шаги. В то же время мы планируем обсудить с гуманитарной точки зрения также обмен гражданских и военнопленных", - сказал он.
По словам Фидана, обе стороны определили свои позиции относительно перемирия и последующих шагов.
"Также рассмотрим необходимую подготовительную работу для встречи лидеров", - добавил глава МИД Турции.
2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.
Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: