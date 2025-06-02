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РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными

РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными - РИА Новости Крым, 02.06.2025

РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и Украины обсудят условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, также... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T14:55

2025-06-02T14:55

2025-06-02T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и Украины обсудят условия перемирия и обмен военнопленными и гражданскими лицами, также предлагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров двух государств. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительной речи перед началом переговоров.По словам Фидана, обе стороны определили свои позиции относительно перемирия и последующих шагов. "Также рассмотрим необходимую подготовительную работу для встречи лидеров", - добавил глава МИД Турции.2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров. Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается КиевВ Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле В Кремле сделали заявление о меморандуме по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, новости, хакан фидан, стамбул, турция, политика