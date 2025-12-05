https://crimea.ria.ru/20251205/sportsmenka-iz-sevastopolya-stala-chempionkoy-rossii-po-boksu-1151445482.html

Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу

Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу

Севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T18:03

2025-12-05T18:03

2025-12-05T18:03

спорт

севастополь

новости севастополя

крым

россия

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151445281_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90eba419397e354eb0d285ef2883d448.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.XXVI чемпионат России по боксу среди женщин состоялся в столице Башкортостана во Дворце борьбы, на ринг вышли 163 спортсменки из 48 регионов страны, рассказал губернатор.В борьбе за титул севастопольская спортсменка успешно провела три боя в весовой категории до 75 килограммов. В первом поединке ввиду явного преимущества одержала уверенную победу над Мадиной Хакимовой из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.В полуфинале победила спортсменку из Московской области Дарью Панову, в финале одолела Анжелику Арутюнян из Ставропольского края.В этом году Елена Гапешина покорила и международную арену, став чемпионкой мира по боксу, напомнил Развожаев. Ее заслуги отметил президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинканБорец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на ЯмалеКрымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам

севастополь

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, севастополь, новости севастополя, крым, россия, новости крыма, михаил развожаев