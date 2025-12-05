https://crimea.ria.ru/20251205/sportsmenka-iz-sevastopolya-stala-chempionkoy-rossii-po-boksu-1151445482.html
Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.XXVI чемпионат России по боксу среди женщин состоялся в столице Башкортостана во Дворце борьбы, на ринг вышли 163 спортсменки из 48 регионов страны, рассказал губернатор.В борьбе за титул севастопольская спортсменка успешно провела три боя в весовой категории до 75 килограммов. В первом поединке ввиду явного преимущества одержала уверенную победу над Мадиной Хакимовой из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.В полуфинале победила спортсменку из Московской области Дарью Панову, в финале одолела Анжелику Арутюнян из Ставропольского края.В этом году Елена Гапешина покорила и международную арену, став чемпионкой мира по боксу, напомнил Развожаев. Ее заслуги отметил президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинканБорец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на ЯмалеКрымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 2018 года наша прославленная спортсменка Елена Гапешина четыре раза становилась серебряным призером соревнований, а в этом году завоевала титул чемпионки", – сказано в сообщении.
XXVI чемпионат России по боксу среди женщин состоялся в столице Башкортостана во Дворце борьбы, на ринг вышли 163 спортсменки из 48 регионов страны, рассказал губернатор.
В борьбе за титул севастопольская спортсменка успешно провела три боя в весовой категории до 75 килограммов. В первом поединке ввиду явного преимущества одержала уверенную победу над Мадиной Хакимовой из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.
В полуфинале победила спортсменку из Московской области Дарью Панову, в финале одолела Анжелику Арутюнян из Ставропольского края.
"Лена тренируется в СШОР №4 по боксу под руководством тренера Руслана Давиденко. Поздравляю нашу спортсменку с новым титулом!", – написал в своем Telegram-канале.
В этом году Елена Гапешина покорила и международную арену, став чемпионкой мира по боксу, напомнил Развожаев. Ее заслуги отметил
президент России Владимир Путин.
