Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T21:48
2025-11-17T21:48
шахматы
награды
соревнования
новости крыма
минспорта крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.Первенство ЮФО по шахматам прошло в поселке Джубга Краснодарского края, в нем участвовали свыше 400 участников из 11 южных регионов страны, уточнили в профильном министерстве.Юный спортсмен из Севастополя Николай Краснов стал победителем Первенства Европы по шашкам, выступив в составе национальной сборной в возрастной категории до 9 лет.
шахматы, награды, соревнования, новости крыма, минспорта крыма
Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам

Крымские шахматисты стали призерами первенства Южного федерального округа

21:48 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.
Первенство ЮФО по шахматам прошло в поселке Джубга Краснодарского края, в нем участвовали свыше 400 участников из 11 южных регионов страны, уточнили в профильном министерстве.

"Крымские спортсмены выступили во всех возрастных группах и показали достойные результаты. Так, Роман Носач стал победителем в категории юношей до 17 лет, Ксения Асаченко завоевала серебряную медаль среди девушек до 15 лет, Ирина Приходько заняла второе место среди девочек до 11 лет, а Максим Иванов – бронзовый призер в категории юношей до 19 лет", – перечислили в пресс-службе министерства.

Юный спортсмен из Севастополя Николай Краснов стал победителем Первенства Европы по шашкам, выступив в составе национальной сборной в возрастной категории до 9 лет.
