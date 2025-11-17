https://crimea.ria.ru/20251117/krymskie-sportsmeny-privezli-medali-s-pervenstva-po-shakhmatam-1150979253.html

Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам

Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам

Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.Первенство ЮФО по шахматам прошло в поселке Джубга Краснодарского края, в нем участвовали свыше 400 участников из 11 южных регионов страны, уточнили в профильном министерстве.Юный спортсмен из Севастополя Николай Краснов стал победителем Первенства Европы по шашкам, выступив в составе национальной сборной в возрастной категории до 9 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в шахматах: как игра может помочь военной стратегииШахматы на льду: как развивают керлинг в КерчиСпорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

