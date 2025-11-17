Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
Крымские шахматисты стали призерами первенства Южного федерального округа
© Министерство спорта Республики КрымНаши шахматисты – призеры первенства Южного федерального округа
© Министерство спорта Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.
Первенство ЮФО по шахматам прошло в поселке Джубга Краснодарского края, в нем участвовали свыше 400 участников из 11 южных регионов страны, уточнили в профильном министерстве.
"Крымские спортсмены выступили во всех возрастных группах и показали достойные результаты. Так, Роман Носач стал победителем в категории юношей до 17 лет, Ксения Асаченко завоевала серебряную медаль среди девушек до 15 лет, Ирина Приходько заняла второе место среди девочек до 11 лет, а Максим Иванов – бронзовый призер в категории юношей до 19 лет", – перечислили в пресс-службе министерства.
