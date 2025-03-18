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Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира
Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку из Севастополя Елену Гапешину и еще трех россиянок Нуне Асатрян, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T16:56
2025-03-18T16:56
2025-03-18T16:56
владимир путин (политик)
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бокс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку из Севастополя Елену Гапешину и еще трех россиянок Нуне Асатрян, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с победой на прошедшем в Сербии чемпионате мира по боксу среди женщин.Как отметил глава государства, на пути к золоту этого престижного турнира спортсменки продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли."Молодцы! Уверен, что общекомандный триумф российской сборной в сербском городе Ниш вдохновит вас на новые успехи в жизни и спорте. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи", - добавил президент.Елена Гапешина завоевала золото чемпионата мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин в весовой категории до 70 кг.Ранее спортсменку поздравил с триумфом губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее стало известно, что крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров РоссииЮная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве РоссииНовый спортивный комплекс открылся в Севастополе
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владимир путин (политик), россия, спорт, севастополь, бокс, общество, сербия
Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира
Путин поздравил спортсменку из Севастополя Гапешину с победой на чемпионате мира по боксу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку из Севастополя Елену Гапешину и еще трех россиянок Нуне Асатрян, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с победой на прошедшем в Сербии чемпионате мира по боксу среди женщин.
"Уважаемые Нуне Григоровна, Елена Васильевна, Анастасия Владимировна, Салтанат Сериковна! Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на чемпионате мира Международной ассоциации бокса среди женщин", - говорится в поздравительной телеграме, опубликованной на сайте Кремля.
Как отметил глава государства, на пути к золоту этого престижного турнира спортсменки продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли.
"Молодцы! Уверен, что общекомандный триумф российской сборной в сербском городе Ниш вдохновит вас на новые успехи в жизни и спорте. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи", - добавил президент.
Елена Гапешина
завоевала золото чемпионата мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин в весовой категории до 70 кг.
Ранее спортсменку поздравил с триумфом губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее стало известно
, что крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу.
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