https://crimea.ria.ru/20250318/putin-pozdravil-boksershu-iz-sevastopolya-s-pobedoy-na-chempionate-mira-1145021768.html

Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира

Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку из Севастополя Елену Гапешину и еще трех россиянок Нуне Асатрян, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T16:56

2025-03-18T16:56

2025-03-18T16:56

владимир путин (политик)

россия

спорт

севастополь

бокс

общество

сербия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку из Севастополя Елену Гапешину и еще трех россиянок Нуне Асатрян, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с победой на прошедшем в Сербии чемпионате мира по боксу среди женщин.Как отметил глава государства, на пути к золоту этого престижного турнира спортсменки продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли."Молодцы! Уверен, что общекомандный триумф российской сборной в сербском городе Ниш вдохновит вас на новые успехи в жизни и спорте. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи", - добавил президент.Елена Гапешина завоевала золото чемпионата мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин в весовой категории до 70 кг.Ранее спортсменку поздравил с триумфом губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее стало известно, что крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров РоссииЮная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве РоссииНовый спортивный комплекс открылся в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, спорт, севастополь, бокс, общество, сербия