https://crimea.ria.ru/20250319/trolleybusy-vremenno-ne-budut-khodit-mezhdu-alushtoy-i-yaltoy-1145047597.html
Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой
Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой
С 20 марта по начало июня на трассу между Алуштой и Ялтой вместо троллейбусов на маршрут выйдут автобусы. Это связано с большим ремонтом и расширением... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T12:43
2025-03-19T12:43
2025-03-19T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. С 20 марта по начало июня на трассу между Алуштой и Ялтой вместо троллейбусов на маршрут выйдут автобусы. Это связано с большим ремонтом и расширением полосности трассы между этими двумя курортными городами Южнобережья. Информацию РИА Новости Крым подтвердил директор "Крымтроллейбуса" Олег Билычук.По словам Билычука, графики движения автобусов, заменяющих 53 маршрут троллейбуса, будут опубликованы в самое ближайшее время. Новшество не создаст неудобств пассажирам, уверены на транспортном предприятии."Будем работать в две смены. По автобусам будут сохранены все льготные категории и ценовая политика троллейбусов. Билеты на автобусный аналог 53 маршрута будут продаваться в троллейбусных кассах, посадка организована на конечных станциях троллейбуса в Ялте и Алуште", - уточнил Олег Билычук."Крымтроллейбус", понимая неожиданность новшеств для пассажиров, готовы к жалобам и предложениям и обещают обеспечить максимальный комфорт для всестороннего удобства крымчан и туристов.Директор предприятия отметил, что ни один из водителей троллейбусов не будет отправлен в отпуск, всех их перераспределят на другие маршруты до окончания ремонта и установления новой контактной сети на обновленном участке междугородней трассы между Ялтой и Алуштой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойЗа что в Крыму любят троллейбусы – опрос65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было
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Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой
Между Алуштой и Ялтой с 20 марта не будут ходить троллейбусы - их заменят автобусами
12:43 19.03.2025 (обновлено: 12:52 19.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
С 20 марта по начало июня на трассу между Алуштой и Ялтой вместо троллейбусов на маршрут выйдут автобусы. Это связано с большим ремонтом
и расширением полосности трассы между этими двумя курортными городами Южнобережья. Информацию РИА Новости Крым
подтвердил директор "Крымтроллейбуса" Олег Билычук.
"В связи с многочисленными обращениями подрядчика из-за большого объема работ, которые в связи с грядущим столетием МДЦ "Артек" ускоряются, движение троллейбусов закроем с 20 марта", - сказал он.
По словам Билычука, графики движения автобусов, заменяющих 53 маршрут троллейбуса, будут опубликованы в самое ближайшее время. Новшество не создаст неудобств пассажирам, уверены на транспортном предприятии.
"Будем работать в две смены. По автобусам будут сохранены все льготные категории и ценовая политика троллейбусов. Билеты на автобусный аналог 53 маршрута будут продаваться в троллейбусных кассах, посадка организована на конечных станциях троллейбуса в Ялте и Алуште", - уточнил Олег Билычук.
"Крымтроллейбус", понимая неожиданность новшеств для пассажиров, готовы к жалобам и предложениям и обещают обеспечить максимальный комфорт для всестороннего удобства крымчан и туристов.
Директор предприятия отметил, что ни один из водителей троллейбусов не будет отправлен в отпуск, всех их перераспределят на другие маршруты до окончания ремонта и установления новой контактной сети на обновленном участке междугородней трассы между Ялтой и Алуштой.
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