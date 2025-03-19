https://crimea.ria.ru/20250319/trolleybusy-vremenno-ne-budut-khodit-mezhdu-alushtoy-i-yaltoy-1145047597.html

Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой

Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой

С 20 марта по начало июня на трассу между Алуштой и Ялтой вместо троллейбусов на маршрут выйдут автобусы. Это связано с большим ремонтом и расширением... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T12:43

2025-03-19T12:43

2025-03-19T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. С 20 марта по начало июня на трассу между Алуштой и Ялтой вместо троллейбусов на маршрут выйдут автобусы. Это связано с большим ремонтом и расширением полосности трассы между этими двумя курортными городами Южнобережья. Информацию РИА Новости Крым подтвердил директор "Крымтроллейбуса" Олег Билычук.По словам Билычука, графики движения автобусов, заменяющих 53 маршрут троллейбуса, будут опубликованы в самое ближайшее время. Новшество не создаст неудобств пассажирам, уверены на транспортном предприятии."Будем работать в две смены. По автобусам будут сохранены все льготные категории и ценовая политика троллейбусов. Билеты на автобусный аналог 53 маршрута будут продаваться в троллейбусных кассах, посадка организована на конечных станциях троллейбуса в Ялте и Алуште", - уточнил Олег Билычук."Крымтроллейбус", понимая неожиданность новшеств для пассажиров, готовы к жалобам и предложениям и обещают обеспечить максимальный комфорт для всестороннего удобства крымчан и туристов.Директор предприятия отметил, что ни один из водителей троллейбусов не будет отправлен в отпуск, всех их перераспределят на другие маршруты до окончания ремонта и установления новой контактной сети на обновленном участке междугородней трассы между Ялтой и Алуштой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойЗа что в Крыму любят троллейбусы – опрос65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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