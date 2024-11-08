https://crimea.ria.ru/20241108/65-let-nazad-v-krymu-zapustili-trolleybusnoe-dvizhenie--kak-eto-bylo-1141692380.html

65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было

65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было - РИА Новости Крым, 08.11.2024

65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было

Любителям долго поспать утром ни в коем случае нельзя работать водителем троллейбуса. Потому что им приходится вставать даже не на рассвете, а ночью. Григорий... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T06:01

2024-11-08T06:01

2024-11-08T06:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Любителям долго поспать утром ни в коем случае нельзя работать водителем троллейбуса. Потому что им приходится вставать даже не на рассвете, а ночью. Григорий Михайлович Шевердин, чтобы не опоздать, просыпается в три часа. В половине шестого ему надо прибыть на работу, получить допуск у врача, взять поездной журнал – и за руль. В "Крымтроллейбусе" он работает уже 47 лет.Зато в дороге можно встречать умопомрачительные крымские рассветы. За полвека Григорий Михайлович насчитал немало и рассветов, и закатов – это когда работаешь в вечернюю смену. Вместе с ним на трудовую вахту выходит более трех тысяч человек – большая армия "Крымтроллейбуса", который в ноябре отмечает свой 65-летний юбилей.Если посчитать, сколько за 65 лет было встречено рассветов и закатов, то получится почти 24 000. Львиную долю из них вместе с коллективом встречал Григорий Шевердин, За доблестный труд в течение почти полувека 8 ноября 2024 года ветеран "Крымтроллейбуса" отмечен высокой наградой - "Герой Труда Российской Федерации".С чего все начиналось7 октября 1959 года в Крыму был запущен первый троллейбусный маршрут. И ходил он не по горной трассе "Симферополь – Ялта", как многие думают, а по маршруту №1 в крымской столице – тогда он проходил от железнодорожного вокзала до микрорайона Марьино (сейчас он идет дальше, до самого Ангарского перевала).В том же году был запущен троллейбус до Алушты, в то время как строительство горной трассы от Алушты до Ялты еще продолжалось. День выхода первой машины на междугородную трассу и стали считать днем рождения троллейбусного движения на полуострове.В 1977 году, демобилизовавшись из армии, на работу в "Крымтроллейбус" пришел молодой Григорий Шевердин. Закончив курсы водителей, он в апреле 1978 года вышел в свой первый рейс по маршруту №4 "Марьино – Центральный рынок". Когда стал опытнее и выше водительским "классом", перешел на междугородную трассу "Симферополь – Алушта - Ялта". А там в это время ходили те самые "Шкоды", которые сейчас уже стали легендарными.- Чешские "Шкоды", конечно, для своего времени были очень хорошие, приятно было с ними работать. Ну а потом уже, при Украине, когда им замены никакой не было, то уже было совсем не хорошо, конечно. А украинские "ЮМЗы" приходили, производства Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, так на тех вообще толком невозможно было работать. "Богданы" были лучше, это одно из последних поступлений было при Украине.Однако "Богданов" было мало. В советские годы троллейбусное управление каждый год получало 25-30 новых машин, а за 24 года в составе независимой Украины их пришло всего 157.Эволюция "рогатых"Городские троллейбусы семидесятых были суровы. Во-первых, в них не было отопления. Совсем. Никогда. Даже в кабине водителя. Кондиционеров в них тоже не было, но советские пассажиры были люди покладистые и не жаловались.Междугородняя линия "Симферополь – Алушта - Ялта", запущенная в ноябре 1959-го года, быстро стала визитной карточкой Крыма. Еще бы – дорога протяженностью 86 километров была и остается самой длинной в Европе горной троллейбусной трассой. Билеты на эти троллейбусы продавались на железнодорожных вокзалах Советского Союза вместе с билетами на поезда в Крым. А если не поскупиться и доплатить тридцать копеек, можно было проехать с особым комфортом на экскурсионном троллейбусе с профессиональным гидом. И все части тела в тепле.Но был у чешских троллейбусов один существенный недостаток – у первых машин марки "Шкода–8тр" головки токоприемников, которые установлены на "рогах", имели деревянную вставку. Если "рога" слетали с линии – а на горном серпантине это происходило довольно часто – деревянная деталь ломалась и уходила в крутое пике.Приходилось возить с собой "запаску", чтобы не искать ее всем троллейбусом ночью где-нибудь над пропастью во ржи. Поэтому кулибины из депо "Крымтроллейбуса" - инженеры Юрий Байда и Александр Пекелис разработали новую откидную головку, которая прикреплялась к штанге шарниром и не ломалась. Так появилась модель, которую стали использовать в Советском Союзе и затем во всем мире.Современные троллейбусы гораздо легче в управлении, рассказывает Григорий Михайлович. За годы в составе России был обновлен почти весь парк троллейбусов.Современные троллейбусы низкопольные, более удобные для пассажиров, особенно для мамочек с детьми и людей на колясках. А в старые, напоминает водитель, надо было подниматься на две высоких ступеньки.Взгляд на жизнь из кабины- Больше всего в своей работе я люблю, что приходится быть постоянно в движении. Нравится наблюдать из окна, как меняется окружающая обстановка, как меняется город. Что-то где-то построили, отремонтировали, открыли. Кажется, вчера ехал – было одно, а сегодня уже другое. Хоть и ездишь вроде по одному маршруту туда-сюда, а видишь все равно разное.Сейчас Григорий Михайлович работает в основном на "пятерке" и "семерке". Большая часть этих маршрутов проходит по одному пути, и многих своих пассажиров водитель уже помнит в лицо. А если кого-то долго нет – даже волноваться начинает, не случилось ли чего.Самое сложное, признается он, - это следить за движением. В семидесятых годах машин было гораздо меньше и ездить проще.- А сейчас такое движение, что только и смотри. Надо и за дорогой следить, и наверх тоже на контактный провод глаза подымать, и в пассажирский салон, чтобы не прищемить дверями, чтобы все оплачивали проезд. В общем, крутить головой на 360 градусов.Сейчас в "Крымтроллейбусе" работает уже маленькая династия Шевердиных – диспетчером на конечной станции "Свобода" в Симферополе работает старшая дочь Григория Михайловича Ирина. Коллектив сейчас в основном молодой, приходится их учить, помогать, если поломались на трассе.- Бывает, что-то подскажешь, если видишь, что молодой. Где-то остановишься, поможешь. Работа такая у нас.На вопрос, чего бы он хотел пожелать себе и родному коллективу в день профессионального праздника, Григорий Михайлович отвечает:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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