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В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты, сейчас их на полуострове 399. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела по работе со РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T06:58
2024-09-23T09:11
крымтроллейбус
общественный транспорт
транспорт
автобус
троллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты, сейчас их на полуострове 399. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбуса" Сергей Петля.По его словам, в Крыму работает 18 филиалов предприятия.Недавно был открыт новый маршрут Веселое – Симферополь – Солнечное по Симферопольскому району, рассказал Петля. По его словам, мощностей автопарка предприятия на сегодняшний день хватает."Сейчас прорабатываем маршрутную схему в Евпаторию. В основном, у нас пригородные маршруты и социальные. Автопарка на данный момент хватает для новых маршрутов", – отметил он.Расписание маршрутов меняется, и его возможно поменять в зависимости от предпочтений населения, добавил начальник отдела."Например, в Симферополе наши специалисты вместе с общественникам выезжают на остановки, общаются с людьми, выясняют, что люди хотели бы видеть. Потом мы сравниваем возможности, но, поскольку угодить всем невозможно, ориентируемся на нужды большинства. Наше расписание согласовано с администрациями городов и районов, с министерством транспорта", – пояснил он.Однако дефицит кадров дает о себе знать – в Крыму нехватка водителей автобусов и троллейбусов. Примерно 70 водителей не хватает в одном только Симферополе, сказал Сергей Петля.В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты, заявил ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его данным, на сегодняшний день государственное предприятие "Крымтроллейбус", которое обязано работать до 22:00-23:00 с интервалом в 20 минут, испытывает дефицит водительского состава."Требуется три человека на машину. И у нас на муниципальных маршрутах должна работать 131 машина, а по факту работает 120", – уточнил начальник управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаЧто улучшит работу такси в КрымуЗавышали цены на перевозки: на вокзале Симферополя оштрафовали таксистов
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РИА Новости Крым
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крымтроллейбус, общественный транспорт, транспорт, автобус, троллейбус
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

В Крыму разработано 399 маршрутов общественного транспорта

06:58 23.09.2024 (обновлено: 09:11 23.09.2024)
 
© Минтранс КрымаНовый пригородный автобус НеФАЗ вышел на маршрут "Симферополь – Красное" в Крыму
Новый пригородный автобус НеФАЗ вышел на маршрут Симферополь – Красное в Крыму
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты, сейчас их на полуострове 399. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбуса" Сергей Петля.
По его словам, в Крыму работает 18 филиалов предприятия.

"В 2018 году, когда только появилась наша автоколонна, у нас было 9 маршрутов, на которых работали 20 автобусов. Сейчас у нас 399 маршрутов, на которых работают 620 автобусов", – отметил начальник отдела.

Недавно был открыт новый маршрут Веселое – Симферополь – Солнечное по Симферопольскому району, рассказал Петля. По его словам, мощностей автопарка предприятия на сегодняшний день хватает.
"Сейчас прорабатываем маршрутную схему в Евпаторию. В основном, у нас пригородные маршруты и социальные. Автопарка на данный момент хватает для новых маршрутов", – отметил он.
Расписание маршрутов меняется, и его возможно поменять в зависимости от предпочтений населения, добавил начальник отдела.
"Например, в Симферополе наши специалисты вместе с общественникам выезжают на остановки, общаются с людьми, выясняют, что люди хотели бы видеть. Потом мы сравниваем возможности, но, поскольку угодить всем невозможно, ориентируемся на нужды большинства. Наше расписание согласовано с администрациями городов и районов, с министерством транспорта", – пояснил он.
Однако дефицит кадров дает о себе знать – в Крыму нехватка водителей автобусов и троллейбусов. Примерно 70 водителей не хватает в одном только Симферополе, сказал Сергей Петля.

"Мы стараемся нивелировать этот дефицит – и обучаем водителей троллейбусов, и переобучаем водителей с категории C на категорию D с последующим трудоустройством", – подытожил начальник отдела.

В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты, заявил ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По его данным, на сегодняшний день государственное предприятие "Крымтроллейбус", которое обязано работать до 22:00-23:00 с интервалом в 20 минут, испытывает дефицит водительского состава.
"Требуется три человека на машину. И у нас на муниципальных маршрутах должна работать 131 машина, а по факту работает 120", – уточнил начальник управления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымтроллейбусОбщественный транспортТранспортАвтобусТроллейбус
 
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