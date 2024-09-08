Рейтинг@Mail.ru
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240908/pochemu-v-krymu-ostro-ne-khvataet-zapchastey-dlya-obschestvennogo-transporta-1140117658.html
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
В Крыму существует проблема с ремонтом общественного транспорта, нехваткой запчастей к нему. Как это исправить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T19:45
2024-09-08T19:45
крым
радио "спутник в крыму"
новости крыма
мнения
транспорт
минтранс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136681880_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_951a09dadff639bef364ac3fe1db3e10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму существует проблема с ремонтом общественного транспорта, нехваткой запчастей к нему. Как это исправить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при министерстве транспорта Республики Крым Владислав Антонов.Эксперт отметил, что порядок закупок определен Федеральным законом N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Это и создает проблемы."Первое – запчастей на всех не хватает. Второе - создали несколько десятков коммерческих структур, которые якобы будут нам поставлять эти запчасти. Они выигрывают тендеры. И начинается: то нет запчастей, то их не вовремя поставляют, то качество запчастей не то, что было заказано", - объясняет Владислав Антонов.В итоге, по словам эксперта, срок поставки запчастей сдвигается на три-четыре месяца. Автобус простаивает, не выходит на линию."Частник еще может купить запчасти напрямую у поставщиков, и у него такого простоя автобусов не будет. К тому же на рынке запчастей много аферистов очень. На разбирательства с ними уходит минимум полгода", - отмечает гость студии.Владислав Антонов говорит, что такая проблемная ситуация по всей России. То, что Крыму, новым регионам помогают с новыми автобусами, это хорошо, но нужны еще и большие партнеры, которые смогут обеспечить регионы запчастями и ремонтной зоной."Крыму нужно авторемонтное предприятие. Без этого мы не сможем двигаться. Херсонская область поедет на ремонт к нам. Им также нужны запчасти", - подытожил Владислав Антонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируютИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрутК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136681880_137:0:1097:720_1920x0_80_0_0_638a94776dd53adecf8ff108ae070d67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мнения, транспорт, минтранс крыма
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта

В Крыму есть проблема с ремонтом общественного транспорта – эксперт

19:45 08.09.2024
 
© Минтранс КрымаМеждугородний автобус
Междугородний автобус
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму существует проблема с ремонтом общественного транспорта, нехваткой запчастей к нему. Как это исправить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при министерстве транспорта Республики Крым Владислав Антонов.

"Заводы штампуют автобусы. Но нехватка запчастей катастрофическая. Проблема в том, что, например, "Крымтроллейбус" не может контрактоваться напрямую с заводом-изготовителем, который производит эти запчасти. Это возможно только через коммерческие структуры", - обозначил проблему Антонов.

Эксперт отметил, что порядок закупок определен Федеральным законом N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Это и создает проблемы.
"Первое – запчастей на всех не хватает. Второе - создали несколько десятков коммерческих структур, которые якобы будут нам поставлять эти запчасти. Они выигрывают тендеры. И начинается: то нет запчастей, то их не вовремя поставляют, то качество запчастей не то, что было заказано", - объясняет Владислав Антонов.
В итоге, по словам эксперта, срок поставки запчастей сдвигается на три-четыре месяца. Автобус простаивает, не выходит на линию.
"Частник еще может купить запчасти напрямую у поставщиков, и у него такого простоя автобусов не будет. К тому же на рынке запчастей много аферистов очень. На разбирательства с ними уходит минимум полгода", - отмечает гость студии.
Владислав Антонов говорит, что такая проблемная ситуация по всей России. То, что Крыму, новым регионам помогают с новыми автобусами, это хорошо, но нужны еще и большие партнеры, которые смогут обеспечить регионы запчастями и ремонтной зоной.
"Крыму нужно авторемонтное предприятие. Без этого мы не сможем двигаться. Херсонская область поедет на ремонт к нам. Им также нужны запчасти", - подытожил Владислав Антонов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируют
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
К Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНовости КрымаМненияТранспортМинтранс Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей
20:1948 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
20:01В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:45Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
19:37Трагедия в Башкирии: семья с тремя детьми съехала в автомобиле в реку
19:21Александр Масляков: биография
19:01Умер Александр Масляков
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
18:21Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
17:56Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
17:51Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
17:45Из-за аварии отключили свет в Ленинском районе Крыма и под Алуштой
17:33В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
16:59В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧС
16:50Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
16:24Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
16:05Явка на выборах в Крыму превысила 40%
15:54На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
15:17Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
14:56Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
Лента новостейМолния