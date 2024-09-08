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Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта

Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта

В Крыму существует проблема с ремонтом общественного транспорта, нехваткой запчастей к нему. Как это исправить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T19:45

2024-09-08T19:45

2024-09-08T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму существует проблема с ремонтом общественного транспорта, нехваткой запчастей к нему. Как это исправить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при министерстве транспорта Республики Крым Владислав Антонов.Эксперт отметил, что порядок закупок определен Федеральным законом N 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Это и создает проблемы."Первое – запчастей на всех не хватает. Второе - создали несколько десятков коммерческих структур, которые якобы будут нам поставлять эти запчасти. Они выигрывают тендеры. И начинается: то нет запчастей, то их не вовремя поставляют, то качество запчастей не то, что было заказано", - объясняет Владислав Антонов.В итоге, по словам эксперта, срок поставки запчастей сдвигается на три-четыре месяца. Автобус простаивает, не выходит на линию."Частник еще может купить запчасти напрямую у поставщиков, и у него такого простоя автобусов не будет. К тому же на рынке запчастей много аферистов очень. На разбирательства с ними уходит минимум полгода", - отмечает гость студии.Владислав Антонов говорит, что такая проблемная ситуация по всей России. То, что Крыму, новым регионам помогают с новыми автобусами, это хорошо, но нужны еще и большие партнеры, которые смогут обеспечить регионы запчастями и ремонтной зоной."Крыму нужно авторемонтное предприятие. Без этого мы не сможем двигаться. Херсонская область поедет на ремонт к нам. Им также нужны запчасти", - подытожил Владислав Антонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируютИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрутК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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