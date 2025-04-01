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Инцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейк

Инцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейк - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Инцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейк

Информация об инциденте на Запорожской атомной станции не соответствует действительности, станция работает в прежнем режиме. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T20:57

2025-04-01T20:57

2025-04-01T21:00

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Информация об инциденте на Запорожской атомной станции не соответствует действительности, станция работает в прежнем режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.Уточняется, что на данный момент Запорожская атомная станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов".Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений. Безопасность эксплуатации Запорожской атомной станции и эффективная работа персонала обеспечены полностью, - добавили на ЗАЭС.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнениеПередача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, магатэ, безопасность