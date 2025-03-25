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Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
Передача Запорожской АЭС (ЗАЭС) киевским властям или установления некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T22:03
2025-03-25T22:15
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
запорожская область
атомная энергетика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Передача Запорожской АЭС (ЗАЭС) киевским властям или установления некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций является недопустимым. Об этом заявили в МИД России.Все сотрудники станции являются российскими гражданами и с их жизнями нельзя играть, особенно учитывая, на какие зверства способны пособники киевского режима, уточнили в министерстве."Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб. Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", – сказано в тексте заявления.Также в российском МИД назвали абсурдной и идею участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также высказала мнение, что атомные технологии в руках киевского режима несут угрозу миру.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокацияНа ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачиНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, атомная энергетика, украина
Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ

Передача контроля над Запорожской АЭС Украине или другой стране невозможна – МИД России

22:03 25.03.2025 (обновлено: 22:15 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Передача Запорожской АЭС (ЗАЭС) киевским властям или установления некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций является недопустимым. Об этом заявили в МИД России.
"Возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", говорится в сообщении МИД.
Все сотрудники станции являются российскими гражданами и с их жизнями нельзя играть, особенно учитывая, на какие зверства способны пособники киевского режима, уточнили в министерстве.
"Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб. Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", – сказано в тексте заявления.
Также в российском МИД назвали абсурдной и идею участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов.

"В соответствии с международным правом, включая ключевые профильные конвенции, основную ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на своей территории несут сами государства. В случае с ЗАЭС – это Российская Федерация, и никак иначе", – подытожили в ведомстве.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также высказала мнение, что атомные технологии в руках киевского режима несут угрозу миру.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.
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На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Запорожская областьАтомная энергетикаУкраина
 
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