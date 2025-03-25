https://crimea.ria.ru/20250325/peredacha-kontrolya-nad-zaes-ukraine-ili-drugoy-strane-nevozmozhny--mid-rf-1145229331.html

Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ

Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ

Передача Запорожской АЭС (ЗАЭС) киевским властям или установления некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T22:03

2025-03-25T22:03

2025-03-25T22:15

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

россия

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запорожская область

атомная энергетика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Передача Запорожской АЭС (ЗАЭС) киевским властям или установления некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций является недопустимым. Об этом заявили в МИД России.Все сотрудники станции являются российскими гражданами и с их жизнями нельзя играть, особенно учитывая, на какие зверства способны пособники киевского режима, уточнили в министерстве."Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб. Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", – сказано в тексте заявления.Также в российском МИД назвали абсурдной и идею участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также высказала мнение, что атомные технологии в руках киевского режима несут угрозу миру.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокацияНа ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачиНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ

заэс (запорожская атомная электростанция)

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запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, атомная энергетика, украина