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Зеленский пожаловался на спецпосланника Трампа - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Зеленский пожаловался на спецпосланника Трампа
Зеленский пожаловался на спецпосланника Трампа - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Зеленский пожаловался на спецпосланника Трампа
Владимир Зеленский обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в цитировании "кремлевских нарративов", из-за которых Киев не может прийти к миру... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T08:50
2025-03-27T08:55
владимир зеленский
стивен уиткофф
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сша
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в цитировании "кремлевских нарративов", из-за которых Киев не может прийти к миру. Такое заявление он сделал в интервью европейским СМИ.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом."Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ", - сказал Зеленский.Он также заявил, что "исправлять" информационное поле после слов Уиткоффа своими действиями может только Украина.Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ Владимире Путине в ходе их встречи, и добавил, что российский лидер проявил "любезность", приняв американского представителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореИнтересы России в Черном море: в чем роль Крыма и НовороссииОтношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций
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владимир зеленский, стивен уиткофф, украина, сша, политика, в мире, новости
Зеленский пожаловался на спецпосланника Трампа

Заявления Уиткоффа мешают Украине бороться с Россией – Зеленский

08:50 27.03.2025 (обновлено: 08:55 27.03.2025)
 
© AP Photo Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в цитировании "кремлевских нарративов", из-за которых Киев не может прийти к миру. Такое заявление он сделал в интервью европейским СМИ.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом.
"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что "исправлять" информационное поле после слов Уиткоффа своими действиями может только Украина.
"Мы пытаемся это делать. Я общался с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", - заявил Зеленский.
Ранее Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ Владимире Путине в ходе их встречи, и добавил, что российский лидер проявил "любезность", приняв американского представителя.
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