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Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу... РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T06:03

2025-03-21T06:03

2025-03-21T06:03

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

россия

крым

новые регионы россии

черное море

торговля

внешняя торговля

безопасность

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу мореплавания торгового флота с выходом в мировой океан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.По его словам, все это обеспечивает России и возможное влияние на черноморские проливы, что согласно Конвенция Монтре, де-факто позволяет отдавать приоритет по контролю над Черным морем черноморским державам.Помимо того, российский Крым как надежный форпост и военно-политический плацдарм обеспечивает контроль над Новороссией. А это, в свою очередь, гарантирует свободу мореплавания нашего торгового флота и выход в мировой океан, добавил Ирхин.Сегодня в Черноморском регионе стакиваются интересы как минимум пяти глобальных и региональных держав, отмечает эксперт. Помимо России, это Великобритания, Соединенные Штаты, Китай и Турция. И даже отчасти Иран, "который находится в тени", добавил он.Таким образом для России одним из главных условий обеспечения безопасности в Черноморском регионе является сохранение контроля за Крымом, подчеркнул Ирхин.Вторым условием, по его словам, является минимизация присутствия НАТО в Черном море с возможностью блокирования расширения Североатлантического альянса на восток."США и Великобританией были разработаны доктринальные документы, которые предполагают интеграцию восточного побережья, то есть Украины и Грузии, а дальше – Азербайджана и Армении, не имеющих выхода в Черное море, но имеющих выход в Каспийское для создания коридора в Центральную Азию через Черное море. То есть они мыслят, как через берег проникнуть вглубь Евразии", – пояснил политолог.И, наконец, третьим условием является возвращение контроля за всей линией Новороссии, считает эксперт, потому что это вопрос безопасности Крыма.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, что борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". Не допустить этого, по мнению эксперта, и призвано соглашение России и США по безопасности судоходства в Черном море, детали которого сейчас прорабатываются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море – УиткоффЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет КрымВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо

россия

крым

новые регионы россии

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, россия, крым, новые регионы россии, черное море, торговля, внешняя торговля, безопасность, мнения, политика, внешняя политика, великобритания