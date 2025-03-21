Рейтинг@Mail.ru
Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250321/interesy-rossii-v-chernom-more-v-chem-rol-kryma-i-novorossii-1145102595.html
Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу... РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T06:03
2025-03-21T06:03
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
россия
крым
новые регионы россии
черное море
торговля
внешняя торговля
безопасность
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133800272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7545e6574a08bc87d6921770bf6c0980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу мореплавания торгового флота с выходом в мировой океан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.По его словам, все это обеспечивает России и возможное влияние на черноморские проливы, что согласно Конвенция Монтре, де-факто позволяет отдавать приоритет по контролю над Черным морем черноморским державам.Помимо того, российский Крым как надежный форпост и военно-политический плацдарм обеспечивает контроль над Новороссией. А это, в свою очередь, гарантирует свободу мореплавания нашего торгового флота и выход в мировой океан, добавил Ирхин.Сегодня в Черноморском регионе стакиваются интересы как минимум пяти глобальных и региональных держав, отмечает эксперт. Помимо России, это Великобритания, Соединенные Штаты, Китай и Турция. И даже отчасти Иран, "который находится в тени", добавил он.Таким образом для России одним из главных условий обеспечения безопасности в Черноморском регионе является сохранение контроля за Крымом, подчеркнул Ирхин.Вторым условием, по его словам, является минимизация присутствия НАТО в Черном море с возможностью блокирования расширения Североатлантического альянса на восток."США и Великобританией были разработаны доктринальные документы, которые предполагают интеграцию восточного побережья, то есть Украины и Грузии, а дальше – Азербайджана и Армении, не имеющих выхода в Черное море, но имеющих выход в Каспийское для создания коридора в Центральную Азию через Черное море. То есть они мыслят, как через берег проникнуть вглубь Евразии", – пояснил политолог.И, наконец, третьим условием является возвращение контроля за всей линией Новороссии, считает эксперт, потому что это вопрос безопасности Крыма.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, что борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". Не допустить этого, по мнению эксперта, и призвано соглашение России и США по безопасности судоходства в Черном море, детали которого сейчас прорабатываются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море – УиткоффЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет КрымВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
россия
крым
новые регионы россии
черное море
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133800272_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_754989a180d795b977e965f270f44219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ирхин, россия, крым, новые регионы россии, черное море, торговля, внешняя торговля, безопасность, мнения, политика, внешняя политика, великобритания
Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

Крым и Новороссия обеспечивают безопасность России в Черном море – эксперт

06:03 21.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Контроль России над Крымом и Новороссией не только обеспечивает ее присутствие в Северном Причерноморье и защищает южные рубежи, но и гарантирует свободу мореплавания торгового флота с выходом в мировой океан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.
По его словам, все это обеспечивает России и возможное влияние на черноморские проливы, что согласно Конвенция Монтре, де-факто позволяет отдавать приоритет по контролю над Черным морем черноморским державам.

"Получается полузакрытый режим, который не контролируется англосаксами, то есть державами, оперирую морской торговлей. И это их очень раздражает, что видно по характеру доктринальных документов Европейского союза и Великобритании, и даже США в каденцию прежнего президента", – рассказал Ирхин.

Помимо того, российский Крым как надежный форпост и военно-политический плацдарм обеспечивает контроль над Новороссией. А это, в свою очередь, гарантирует свободу мореплавания нашего торгового флота и выход в мировой океан, добавил Ирхин.
"Новороссия – это такой Римлэнд России, который позволяет обеспечивать безопасность южных рубежей от вторжения кочевников моря, с одной стороны. А с другой, мы через Новороссию со времен Екатерины II начали проникать в мировой океан и участвовать в этой гонке. А это мировая торговля и наше благосостояние", – пояснил Ирхин.
Сегодня в Черноморском регионе стакиваются интересы как минимум пяти глобальных и региональных держав, отмечает эксперт. Помимо России, это Великобритания, Соединенные Штаты, Китай и Турция. И даже отчасти Иран, "который находится в тени", добавил он.
Таким образом для России одним из главных условий обеспечения безопасности в Черноморском регионе является сохранение контроля за Крымом, подчеркнул Ирхин.
Вторым условием, по его словам, является минимизация присутствия НАТО в Черном море с возможностью блокирования расширения Североатлантического альянса на восток.
"США и Великобританией были разработаны доктринальные документы, которые предполагают интеграцию восточного побережья, то есть Украины и Грузии, а дальше – Азербайджана и Армении, не имеющих выхода в Черное море, но имеющих выход в Каспийское для создания коридора в Центральную Азию через Черное море. То есть они мыслят, как через берег проникнуть вглубь Евразии", – пояснил политолог.
И, наконец, третьим условием является возвращение контроля за всей линией Новороссии, считает эксперт, потому что это вопрос безопасности Крыма.
Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, что борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". Не допустить этого, по мнению эксперта, и призвано соглашение России и США по безопасности судоходства в Черном море, детали которого сейчас прорабатываются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море – Уиткофф
Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
 
Радио "Спутник в Крыму"Александр ИрхинРоссияКрымНовые регионы РоссииЧерное мореТорговляВнешняя торговляБезопасностьМненияПолитикаВнешняя политикаВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе
09:26Путин наградил Лаврова орденом
09:15Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
09:1411 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Феодосии
09:08На Кубани выявлено загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе
09:01Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине
08:46Над Крымом сбиты три украинских беспилотника
08:43Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
08:32Зеленский цинично соврал о жизни в Крыму - Цеков
08:15В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
07:45Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
07:21Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
07:16ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над регионами России
06:55Пожар в Лондонском аэропорту Хитроу: воздушную гавань закрыли до субботы
06:35Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ
06:12Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"
06:03Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
00:01Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:54Атака ВСУ на Энгельс и указ Путина об украинцах - главное за день
Лента новостейМолния