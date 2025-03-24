https://crimea.ria.ru/20250324/peregovory-rf-i-ssha-v-er-riyade---pervye-kommentarii-trampa-1145200250.html

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа

На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, линии разграничения на Украине и возможный контроль США над атомными электростанциями на Украине. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T20:40

2025-03-24T20:40

2025-03-24T21:09

переговоры

дональд трамп

сша

россия

украина

политика

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саудовская аравия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, линии разграничения на Украине и возможный контроль США над атомными электростанциями на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишут американские СМИ."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.Трамп при этом не уточнил, о какой именно АЭС идет речь.Американский лидер также заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, пишет РИА Новости."Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем", — приводятся слова американского лидера.Очередные переговоры в Эр-Рияде завершаются, сообщил член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Экспертная встреча "технических команд" России и США началась утром в понедельник. Переговоры проходят в закрытом формате. Россию вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.По мнению экспертов, состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет согласование позиций перед встречей лидеров стран не высшем уровне.Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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саудовская аравия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, дональд трамп, сша, россия, украина, политика, новости, саудовская аравия