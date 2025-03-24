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Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа
На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, линии разграничения на Украине и возможный контроль США над атомными электростанциями на Украине. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T20:40
2025-03-24T21:09
переговоры
дональд трамп
сша
россия
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, линии разграничения на Украине и возможный контроль США над атомными электростанциями на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишут американские СМИ."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.Трамп при этом не уточнил, о какой именно АЭС идет речь.Американский лидер также заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, пишет РИА Новости."Мы договорились по редкоземельным металлам &lt;...&gt; вскоре подпишем", — приводятся слова американского лидера.Очередные переговоры в Эр-Рияде завершаются, сообщил член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Экспертная встреча "технических команд" России и США началась утром в понедельник. Переговоры проходят в закрытом формате. Россию вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.По мнению экспертов, состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет согласование позиций перед встречей лидеров стран не высшем уровне.Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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переговоры, дональд трамп, сша, россия, украина, политика, новости, саудовская аравия
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии Трампа

США и Россия обсуждают территориальные вопросы и контроль Штатов над АЭС Украины - Трамп

20:40 24.03.2025 (обновлено: 21:09 24.03.2025)
 
© AP Photo Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo Rick Scuteri
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, линии разграничения на Украине и возможный контроль США над атомными электростанциями на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишут американские СМИ.
"Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.
Трамп при этом не уточнил, о какой именно АЭС идет речь.
Американский лидер также заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, пишет РИА Новости.
"Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем", — приводятся слова американского лидера.
Очередные переговоры в Эр-Рияде завершаются, сообщил член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Экспертная встреча "технических команд" России и США началась утром в понедельник. Переговоры проходят в закрытом формате. Россию вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По мнению экспертов, состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет согласование позиций перед встречей лидеров стран не высшем уровне.
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа.
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ПереговорыДональд ТрампСШАРоссияУкраинаПолитикаНовостиСаудовская Аравия
 
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