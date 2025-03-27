https://crimea.ria.ru/20250327/chto-dast-krymu-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki-1145270818.html
Что даст Крыму возобновление зерновой сделки
Что даст Крыму возобновление зерновой сделки - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Что даст Крыму возобновление зерновой сделки
Возобновление зерновой сделки является важным вопросом, однако для санкционных портов Крыма сейчас самое важное произошедшее изменение – возможность... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T14:04
2025-03-27T14:04
2025-03-27T14:04
радио "спутник в крыму"
денис кратюк
зерновая сделка
новости крыма
крым
урожай зерновых культур
экспорт
минсельхоз крыма
экономика крыма
порты азовского-черноморского бассейна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Возобновление зерновой сделки является важным вопросом, однако для санкционных портов Крыма сейчас самое важное произошедшее изменение – возможность беспошлинного вывоза зерна в те страны, с которыми Крым уже давно сотрудничает в этом направлении. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Кремль ранее опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде. Первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, считают в Кремле.По его мнению, для Крыма сейчас главное то, что в этом году получено разрешение на беспошлинный вывоз крымского зерна из портов республики и Севастополя. Это позволит получать повышенную прибыль от экспорта зерна по традиционным направлениям.Он напомнил, что порты Крыма остаются санкционными, но при этом республика сохраняет традиционный экспорт в целый ряд стран."Для нас до последнего времени Сирия была крупнейшим потребителем. Сейчас ситуация будет изменена, но вне зависимости от политики, людям все равно нужно будет продовольствие. Обязательно - Судан, Ливия, Египет – были есть и будут", - сказал министр.Он уточнил, что речь в первую очередь идет о портах Феодосии и Керчи, которые могут перевозить достаточно серьезные объемы - порядка 50%. При этом они являются мелководными, поэтому зерновые перевозятся сначала в Севастополь, где расположен глубоководный порт и терминал с очень большим потенциалом и ежесуточным объемом отгрузки до 20 тысяч тонн. При этом Крым продает свое зерно, и отсутствие пошлин – прямая возможность больше заработать.Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение высказал ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-РиядеСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый домМиллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
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денис кратюк, зерновая сделка, новости крыма, крым, урожай зерновых культур, экспорт, минсельхоз крыма, экономика крыма, порты азовского-черноморского бассейна
Что даст Крыму возобновление зерновой сделки
Для Крыма важен беспошлинный экспорт зерна по традиционным направлениям - Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым.
Возобновление зерновой сделки является важным вопросом, однако для санкционных портов Крыма сейчас самое важное произошедшее изменение – возможность беспошлинного вывоза зерна в те страны, с которыми Крым уже давно сотрудничает в этом направлении. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Кремль ранее опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде. Первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, считают в Кремле.
"Урегулирование черноморской инициативы с РФ для нашей страны принципиально. Но когда мы говорим о глобальном рынке зерна и о тех рынках, куда нас пустят, – верить западным "друзьям" трудно. Данная система очень зависима от крупных стран. Сейчас эти страны пока в диалоге с нами, но та же Европа - далеко не в диалоге. А крупные порты и перевозки – пока это Европа. Понятно, что и азиатские порты занимают серьезное место, но и там есть страны, которые не совсем с нами дружат", - оценивает ситуацию Кратюк.
По его мнению, для Крыма сейчас главное то, что в этом году получено разрешение на беспошлинный вывоз крымского зерна из портов республики и Севастополя. Это позволит получать повышенную прибыль от экспорта зерна по традиционным направлениям.
"В этом году мы переломили этот серьезный момент. Отмена пошлины на вывоз и определенная квота. Мы получили возможность вывезти около 700 тыс. тонн зерновых. Нашими союзниками в этой борьбе были минтранс и минэкономразвития. Мы должны были между крупными игроками найти баланс для республики, чтобы нам было интересно работать, и мы получили такое разрешение", - рассказал он.
Он напомнил, что порты Крыма остаются санкционными, но при этом республика сохраняет традиционный экспорт в целый ряд стран.
"Для нас до последнего времени Сирия была крупнейшим потребителем. Сейчас ситуация будет изменена, но вне зависимости от политики, людям все равно нужно будет продовольствие. Обязательно - Судан, Ливия, Египет – были есть и будут", - сказал министр.
Он уточнил, что речь в первую очередь идет о портах Феодосии и Керчи, которые могут перевозить достаточно серьезные объемы - порядка 50%. При этом они являются мелководными, поэтому зерновые перевозятся сначала в Севастополь, где расположен глубоководный порт и терминал с очень большим потенциалом и ежесуточным объемом отгрузки до 20 тысяч тонн. При этом Крым продает свое зерно, и отсутствие пошлин – прямая возможность больше заработать.
"Это еще одно принципиальное решение, потому что Крым получил возможность продавать свое зерно – мы не являемся транзитом, а зарабатываем определенные бонусы на реализации своего зерна. И не стоит забывать о том, что качество нашего зерна выше всяких похвал. Крыму для себя нужно всего 1 млн тонн. Традиционно мы производим в полтора-два раза больше. То есть это наш экспортный потенциал и живые деньги", - сказал глава республиканского минсельхоза.
Европа будет пытаться сорвать
договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение высказал ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
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