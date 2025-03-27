https://crimea.ria.ru/20250327/chto-dast-krymu-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki-1145270818.html

Что даст Крыму возобновление зерновой сделки

Что даст Крыму возобновление зерновой сделки - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Что даст Крыму возобновление зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки является важным вопросом, однако для санкционных портов Крыма сейчас самое важное произошедшее изменение – возможность... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T14:04

2025-03-27T14:04

2025-03-27T14:04

радио "спутник в крыму"

денис кратюк

зерновая сделка

новости крыма

крым

урожай зерновых культур

экспорт

минсельхоз крыма

экономика крыма

порты азовского-черноморского бассейна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Возобновление зерновой сделки является важным вопросом, однако для санкционных портов Крыма сейчас самое важное произошедшее изменение – возможность беспошлинного вывоза зерна в те страны, с которыми Крым уже давно сотрудничает в этом направлении. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Кремль ранее опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде. Первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, считают в Кремле.По его мнению, для Крыма сейчас главное то, что в этом году получено разрешение на беспошлинный вывоз крымского зерна из портов республики и Севастополя. Это позволит получать повышенную прибыль от экспорта зерна по традиционным направлениям.Он напомнил, что порты Крыма остаются санкционными, но при этом республика сохраняет традиционный экспорт в целый ряд стран."Для нас до последнего времени Сирия была крупнейшим потребителем. Сейчас ситуация будет изменена, но вне зависимости от политики, людям все равно нужно будет продовольствие. Обязательно - Судан, Ливия, Египет – были есть и будут", - сказал министр.Он уточнил, что речь в первую очередь идет о портах Феодосии и Керчи, которые могут перевозить достаточно серьезные объемы - порядка 50%. При этом они являются мелководными, поэтому зерновые перевозятся сначала в Севастополь, где расположен глубоководный порт и терминал с очень большим потенциалом и ежесуточным объемом отгрузки до 20 тысяч тонн. При этом Крым продает свое зерно, и отсутствие пошлин – прямая возможность больше заработать.Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение высказал ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-РиядеСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый домМиллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, зерновая сделка, новости крыма, крым, урожай зерновых культур, экспорт, минсельхоз крыма, экономика крыма, порты азовского-черноморского бассейна