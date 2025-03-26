https://crimea.ria.ru/20250326/spravedlivost-dolzhna-vostorzhestvovat---kreml-o-zernovoy-sdelke-1145239836.html

Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке

Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке

Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать. Об этом журналистам заявил РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:22

2025-03-26T13:22

2025-03-26T13:22

зерновая сделка

дмитрий песков

новости

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.Тем не менее он отметил, что Россия удовлетворена конструктивным и результативным развитием диалога с США. Нужно идти дальше этим путем, добавил Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуПередача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, дмитрий песков, новости, россия, сша