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Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке
Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке
Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать. Об этом журналистам заявил РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T13:22
2025-03-26T13:22
зерновая сделка
дмитрий песков
новости
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.Тем не менее он отметил, что Россия удовлетворена конструктивным и результативным развитием диалога с США. Нужно идти дальше этим путем, добавил Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуПередача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
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зерновая сделка, дмитрий песков, новости, россия, сша
Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке

Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Кремль

13:22 26.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.
"Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива, которая работала определенное время. Все условия выполнялись за исключением этих условий, которые касались российской стороны. Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Тем не менее он отметил, что Россия удовлетворена конструктивным и результативным развитием диалога с США. Нужно идти дальше этим путем, добавил Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины
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Зерновая сделкаДмитрий ПесковНовостиРоссияСША
 
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