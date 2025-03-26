Справедливость должна восторжествовать - Кремль о зерновой сделке
Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.
"Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива, которая работала определенное время. Все условия выполнялись за исключением этих условий, которые касались российской стороны. Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Тем не менее он отметил, что Россия удовлетворена конструктивным и результативным развитием диалога с США. Нужно идти дальше этим путем, добавил Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
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