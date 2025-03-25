https://crimea.ria.ru/20250325/kreml-opublikoval-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-rossii-i-ssha-1145223801.html

Заявление по переговорам России и США опубликовали в Кремле

Заявление по переговорам России и США опубликовали в Кремле - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Заявление по переговорам России и США опубликовали в Кремле

В Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T19:08

2025-03-25T19:08

2025-03-25T22:57

кремль

переговоры

россия

сша

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США.В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, сказано в документе.США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, отмечено в заявлении Кремля.Указанные пункты договоренностей вступают в силу после:* Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;* Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;* Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортёров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;* Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;* Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.Россия и США также согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявлениеМожет ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и СШАНа каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине

https://crimea.ria.ru/20250325/moratoriy-na-udary-na-30-dney---rossiya-i-ssha-soglasovali-spisok-obektov-1145229108.html

россия

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кремль, переговоры, россия, сша, политика, в мире, украина