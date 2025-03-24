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На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине
На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025
На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине
Инициатива президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине не выгодна РФ, учитывая ситуацию на фронтах в зоне спецоперации. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T18:27
2025-03-24T18:49
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей манойло
россия
переговоры
перемирие
украина
федеральное бюро расследований сша (фбр)
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Инициатива президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине не выгодна РФ, учитывая ситуацию на фронтах в зоне спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Эксперт напомнил, что украинский фронт уже сыплется, а военнослужащие ВСУ бегут, бросая технику и сдаваясь в плен. Также эксперт уверен, что России скоро откроются стратегические направления для наступления, и нет никакого смысла останавливаться, чтобы у Киева появилась возможность передохнуть, укомплектовать разбитые бригады и довооружить их.Тем не менее инициатива Трампа о перемирии "совсем бесполезной тоже не является", отметил эксперт.При этом гарантировать России соблюдение любых договоренностей – и тех, что были заключены, и тех, что будут, – могут только два ее союзника, подчеркнул Манойло."Армия и флот Российской федерации. Только наши Вооруженные силы могут гарантировать соблюдение договоренностей", – подытожил эксперт.Ранее 24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, заявил, что Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации той территории Украины, которая остается под контролем киевского режима.Напомним, в пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине и соглашение между Москвой и Киевом о разделе территорий будет достигнуто в ближайшее время. Об этом американский лидер сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождениюТрамп признает Крым российскимТрамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет Токио
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мнения, андрей манойло, россия, переговоры, перемирие, украина, федеральное бюро расследований сша (фбр), дональд трамп
На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине

РФ может согласиться на 30-дневное перемирие на Украине на определенных условиях – мнение

18:27 24.03.2025 (обновлено: 18:49 24.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Инициатива президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине не выгодна РФ, учитывая ситуацию на фронтах в зоне спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Эксперт напомнил, что украинский фронт уже сыплется, а военнослужащие ВСУ бегут, бросая технику и сдаваясь в плен. Также эксперт уверен, что России скоро откроются стратегические направления для наступления, и нет никакого смысла останавливаться, чтобы у Киева появилась возможность передохнуть, укомплектовать разбитые бригады и довооружить их.
Тем не менее инициатива Трампа о перемирии "совсем бесполезной тоже не является", отметил эксперт.
"Потому что в принципе есть условия, на которых мы на эту паузу 30-дневную можем согласиться. Условия такие: признание новых регионов, демилитаризация и денацификация Украины, разоружение украинских формирований и предание суду военных преступников. И вот если США заставят Украину на это пойти, этот процесс начнется и большую часть требований выполнят, а не будят имитировать выполнение, тогда можно рассмотреть вопрос о тридцатидневном перемирии", – сказал политолог.
При этом гарантировать России соблюдение любых договоренностей – и тех, что были заключены, и тех, что будут, – могут только два ее союзника, подчеркнул Манойло.
"Армия и флот Российской федерации. Только наши Вооруженные силы могут гарантировать соблюдение договоренностей", – подытожил эксперт.
Ранее 24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, заявил, что Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации той территории Украины, которая остается под контролем киевского режима.
Напомним, в пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине и соглашение между Москвой и Киевом о разделе территорий будет достигнуто в ближайшее время. Об этом американский лидер сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.
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