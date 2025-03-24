https://crimea.ria.ru/20250324/na-kakikh-usloviyakh-rossiya-mozhet-soglasitsya-na-peremirie-na-ukraine-1145191845.html

На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине

На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025

На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине

Инициатива президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине не выгодна РФ, учитывая ситуацию на фронтах в зоне спецоперации. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T18:27

2025-03-24T18:27

2025-03-24T18:49

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей манойло

россия

переговоры

перемирие

украина

федеральное бюро расследований сша (фбр)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Инициатива президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине не выгодна РФ, учитывая ситуацию на фронтах в зоне спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Эксперт напомнил, что украинский фронт уже сыплется, а военнослужащие ВСУ бегут, бросая технику и сдаваясь в плен. Также эксперт уверен, что России скоро откроются стратегические направления для наступления, и нет никакого смысла останавливаться, чтобы у Киева появилась возможность передохнуть, укомплектовать разбитые бригады и довооружить их.Тем не менее инициатива Трампа о перемирии "совсем бесполезной тоже не является", отметил эксперт.При этом гарантировать России соблюдение любых договоренностей – и тех, что были заключены, и тех, что будут, – могут только два ее союзника, подчеркнул Манойло."Армия и флот Российской федерации. Только наши Вооруженные силы могут гарантировать соблюдение договоренностей", – подытожил эксперт.Ранее 24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, заявил, что Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации той территории Украины, которая остается под контролем киевского режима.Напомним, в пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине и соглашение между Москвой и Киевом о разделе территорий будет достигнуто в ближайшее время. Об этом американский лидер сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождениюТрамп признает Крым российскимТрамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет Токио

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, россия, переговоры, перемирие, украина, федеральное бюро расследований сша (фбр), дональд трамп