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В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод
В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод
В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2025
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севастополь
михаил развожаев
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также, по информации губернатора, по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" ремонтируют 87 дорог протяженностью 34,819 км и 1 мост на дороге 67 Р-01 "Симферополь — Бахчисарай — Севастополь", км 63+620. Объем финансирования — почти миллиард рублей, из которых средства бюджета Севастополя — 540 миллионов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, крым, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя
В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод

В Севастополе на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделили 450 млн - Развожаев

16:02 27.03.2025 (обновлено: 16:03 27.03.2025)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В рамках проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году мы приступаем к реализации регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Объем финансирования на 2025 год — 450 млн руб. Будем реконструировать теплосети и водопровод", - написала он в своем ТГ-канале.
Также, по информации губернатора, по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" ремонтируют 87 дорог протяженностью 34,819 км и 1 мост на дороге 67 Р-01 "Симферополь — Бахчисарай — Севастополь", км 63+620. Объем финансирования — почти миллиард рублей, из которых средства бюджета Севастополя — 540 миллионов.
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СевастопольМихаил РазвожаевКрымНовости СевастополяЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
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