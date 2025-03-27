https://crimea.ria.ru/20250327/v-sevastopole-nachnut-modernizirovat-teploseti-i-vodoprovod-1145275556.html

В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод

В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод

В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T16:02

2025-03-27T16:02

2025-03-27T16:03

севастополь

михаил развожаев

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также, по информации губернатора, по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" ремонтируют 87 дорог протяженностью 34,819 км и 1 мост на дороге 67 Р-01 "Симферополь — Бахчисарай — Севастополь", км 63+620. Объем финансирования — почти миллиард рублей, из которых средства бюджета Севастополя — 540 миллионов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250325/v-sevastopole-otremontiruyut-pyat-shkol-po-prezidentskoy-programme-1145228748.html

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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