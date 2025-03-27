https://crimea.ria.ru/20250327/v-sevastopole-nachnut-modernizirovat-teploseti-i-vodoprovod-1145275556.html
В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод
В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод
В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T16:02
2025-03-27T16:02
2025-03-27T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали модернизировать коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также, по информации губернатора, по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" ремонтируют 87 дорог протяженностью 34,819 км и 1 мост на дороге 67 Р-01 "Симферополь — Бахчисарай — Севастополь", км 63+620. Объем финансирования — почти миллиард рублей, из которых средства бюджета Севастополя — 540 миллионов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе начнут модернизировать теплосети и водопровод
В Севастополе на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделили 450 млн - Развожаев
16:02 27.03.2025 (обновлено: 16:03 27.03.2025)