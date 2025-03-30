https://crimea.ria.ru/20250330/vrane-zelenskogo-i-novyy-kurort-v-krymu-glavnye-sobytiya-nedeli-1145305479.html

Вранье Зеленского и новый курорт в Крыму: главные события недели

Вранье Зеленского и новый курорт в Крыму: главные события недели - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Вранье Зеленского и новый курорт в Крыму: главные события недели

Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли россияне. Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев. Страшная авария с рейсовым... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли россияне. Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев. Страшная авария с рейсовым автобусом и фурой произошла в Симферопольском районе. ВСУ пытались ударить по газовому месторождению в Крыму. Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год. В России стало больше народных артистов.О главных событиях и заявлениях минувшей неделе – читайте в подборке РИА Новости Крым.Крушение батискафа с туристамиВ четверг у берегов Египта затонул туристический батискаф, на борту которого находились 45 россиян и экипаж. Сначала сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека, позже стало известно, что погибли шестеро россиян, из них двое - дети. Еще один несовершеннолетний, как сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, находится в тяжелом состоянии.Трагедия в Хургаде произошла 27 марта около 10 утра. Прогулочный батискаф "Синдбад" затонул во время экскурсии к коралловому рифу в одном километре от берега.В списке госпитализированных в результате ЧП значатся имена 14 россиян, семеро из которых – дети, приводит данные РИА Новости.Вранье Зеленского о КрымеЛживыми словами о том, что в Крыму нет туристов и не развивается туризм, глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах собственных сограждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Также на этой неделе Владимир Зеленский признался в ненависти к русским и заявил, что это чувство помогает ему "держаться", столь откровенное признание он сделал в интервью французской газете Figaro."Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире. Вторая мотивация - ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово... Моя третья мотивация - просто достоинство нашей страны и ее жителей", - заявил Зеленский.Глава киевского режима также заявлял в интервью европейским СМИ, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который "часто цитирует кремлевские нарративы", что мешает Киеву "бороться с Путиным".Страшная авария под СимферополемСтрашная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" на скорости врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли. Еще в начале недели в больницах Симферополя на стационарном лечении находились 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Четверо пациентов находились в тяжелом состоянии. По данным на пятницу, в больницах Крыма еще остаются 19 пострадавших.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, по этой причине он не заметил стоящий впереди грузовик. Проверка показала, что водитель был трезв.Семьям погибших в этом ДТП выплатят материальную помощь в размере 1,5 млн рублей, пообещал Крыма Сергей Аксенов.Атаки ВСУ на газовое месторождение в КрымуКак сообщили в понедельник в Минобороны РФ, украинские боевики попытались атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму."Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики полуострова", – сказано в сообщении.Также в ночь понедельник киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам, атаковал беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" на Кубани."24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае", - сказано в сообщении.Затем российские военные отразили четвертую подряд попытку ВСУ атаковать хранилище газа на мысе Тарханкут в Крыму."Золотые пески" в Крыму: курорт на миллион туристовКруглогодичный морской курорт "Золотые пески" в Крыму в перспективе будет принимать 1 миллион туристов в год. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."По поручению президента в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Крыму создается круглогодичный морской курорт "Золотые пески". Задача на перспективу и целевой показатель – принимать на курорте 1 миллион туристов в год", - написал глава РК в своем Telegram-канале.В России стало больше народных артистовПрезидент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов Российской Федерации ряду культурных деятелей страны, а также отметил труды артистов наградами. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник.Так, почетное звание "Народный артист Российской Федерации" присвоено балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и артисту-кукловоду Театра кукол имени Образцова Владимиру Беркуну.Кроме того, президент присвоил звания народных артистов страны актеру Ленкома Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой. Певица, ведущая программы акционерного общества "Русское Радио-Евразия" Анна Семенович награждена медалью "За труды в культуре и искусстве". В тексте указа сказано, что награды Семенович удостоена "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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