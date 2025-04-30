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Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА
Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА
Украинский дрон атаковал бойцов подразделения "Орлан" в Белгородской области. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T17:54
2025-04-30T17:54
белгородская область
новости
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал бойцов подразделения "Орлан" в Белгородской области. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что бойцы получили минно-взрывные травмы и различные осколочные ранения.Ранее в среду Гладков сообщил, что в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине две женщины и мужчина получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ ранены пять человекВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое раненыДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА

В Белгородской области ранены трое бойцов "Орлана" в результате удара дрона ВСУ

17:54 30.04.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал бойцов подразделения "Орлан" в Белгородской области. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе в результате удара вражеского беспилотника ранены трое бойцов подразделения "Орлан", – написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что бойцы получили минно-взрывные травмы и различные осколочные ранения.
"По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", – подчеркнул Гладков.
Ранее в среду Гладков сообщил, что в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине две женщины и мужчина получили ранения.
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