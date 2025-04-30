https://crimea.ria.ru/20250430/tri-boytsa-orlana-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-bpla-1146122643.html

Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА

Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Три бойца "Орлана" ранены в Белгородской области при атаке БПЛА

Украинский дрон атаковал бойцов подразделения "Орлан" в Белгородской области. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T17:54

2025-04-30T17:54

2025-04-30T17:54

белгородская область

новости

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал бойцов подразделения "Орлан" в Белгородской области. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что бойцы получили минно-взрывные травмы и различные осколочные ранения.Ранее в среду Гладков сообщил, что в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине две женщины и мужчина получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ ранены пять человекВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое раненыДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)