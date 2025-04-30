https://crimea.ria.ru/20250430/otnosheniya-rossii-i-evropy-vosstanovyatsya-rano-ili-pozdno--putin-1146125423.html

Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин

Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин

Отношения России и Европы рано или поздно восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T19:21

2025-04-30T19:21

2025-04-30T19:22

владимир путин (политик)

общество

россия

европа

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Отношения России и Европы рано или поздно восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Он отметил, что в Европе есть на кого опереться, поскольку там живет много людей, разделяющих позицию России."Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так чтобы их особенно не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения и даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть. Это происходит по очень многим соображениям", - констатировал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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владимир путин (политик), общество, россия, европа, политика