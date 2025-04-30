https://crimea.ria.ru/20250430/otnosheniya-rossii-i-evropy-vosstanovyatsya-rano-ili-pozdno--putin-1146125423.html
Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин
Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин
Отношения России и Европы рано или поздно восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T19:21
2025-04-30T19:21
2025-04-30T19:22
владимир путин (политик)
общество
россия
европа
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146125305_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_94be6b6a5baef4628edc21420b75ffe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Отношения России и Европы рано или поздно восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Он отметил, что в Европе есть на кого опереться, поскольку там живет много людей, разделяющих позицию России."Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так чтобы их особенно не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения и даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть. Это происходит по очень многим соображениям", - констатировал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250430/nekotorye-grazhdane-frantsii-voyuyut-na-svo-na-storone-rossii--putin-1146124797.html
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146125305_424:0:3153:2047_1920x0_80_0_0_3229ac5bcbf06cfb9cb36e04d227e5bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), общество, россия, европа, политика
Отношения России и Европы восстановятся рано или поздно – Путин
Путин заявил о неизбежном восстановлении отношений России и Европы
19:21 30.04.2025 (обновлено: 19:22 30.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Отношения России и Европы рано или поздно восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
"У меня нет сомнений, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно", - сказал глава государства.
Он отметил, что в Европе есть на кого опереться, поскольку там живет много людей, разделяющих позицию России.
"Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так чтобы их особенно не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения и даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть. Это происходит по очень многим соображениям", - констатировал Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.