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Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению

Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, тем самым в очередной раз нарушив договоренность не бить по... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T17:02

2025-03-24T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, тем самым в очередной раз нарушив договоренность не бить по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.Тем самым нарушены достигнутые в ходе переговоров с американской стороной договоренности, что еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, подчеркнули в ведомстве.Как сообщалось, в понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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