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Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению
Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению
ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, тем самым в очередной раз нарушив договоренность не бить по... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T17:02
2025-03-24T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, тем самым в очередной раз нарушив договоренность не бить по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.Тем самым нарушены достигнутые в ходе переговоров с американской стороной договоренности, что еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, подчеркнули в ведомстве.Как сообщалось, в понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождению

ВСУ пытались атаковать в Крыму газовое месторождение на мысе Тарханкут - Минобороны

17:02 24.03.2025 (обновлено: 17:25 24.03.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, тем самым в очередной раз нарушив договоренность не бить по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщает Минобороны РФ.

"Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", – сказано в сообщении.

Кроме того, 22 марта ВСУ нанесли два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.
Тем самым нарушены достигнутые в ходе переговоров с американской стороной договоренности, что еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, подчеркнули в ведомстве.

"Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации", – акцентировали в Минобороны РФ.

Как сообщалось, в понедельник около двух часов ночи боевики ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате нее объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.
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