Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
Путин дал команду прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней - Кремль
20:34 18.03.2025 (обновлено: 20:55 18.03.2025)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и главой Луганской народной республики Игорем Плотницким
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины. В совместном заявлении сторон по итогам встречи было сказано о готовности Киева к немедленному 30-дневному прекращению огня. При этом сам Зеленский заявил, что готов принять это предложение, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
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