https://crimea.ria.ru/20250318/putin-otdal-komandu-prekratit-udary-po-energetike-ukrainy-1145026480.html

Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины

Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины

Президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T20:34

2025-03-18T20:34

2025-03-18T20:55

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры

сша

россия

украина

политика

переговоры путина и трампа

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины. В совместном заявлении сторон по итогам встречи было сказано о готовности Киева к немедленному 30-дневному прекращению огня. При этом сам Зеленский заявил, что готов принять это предложение, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что США предложат Украине за территориальные уступкиНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

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сша

россия

украина

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