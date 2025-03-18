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Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
Президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T20:34
2025-03-18T20:55
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры
сша
россия
украина
политика
переговоры путина и трампа
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины. В совместном заявлении сторон по итогам встречи было сказано о готовности Киева к немедленному 30-дневному прекращению огня. При этом сам Зеленский заявил, что готов принять это предложение, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что США предложат Украине за территориальные уступкиНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
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владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, сша, россия, украина, политика, переговоры путина и трампа, удары по украине
Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины

Путин дал команду прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней - Кремль

20:34 18.03.2025 (обновлено: 20:55 18.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и главой Луганской народной республики Игорем Плотницким
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и главой Луганской народной республики Игорем Плотницким - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины. В совместном заявлении сторон по итогам встречи было сказано о готовности Киева к немедленному 30-дневному прекращению огня. При этом сам Зеленский заявил, что готов принять это предложение, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
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Владимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговорыСШАРоссияУкраинаПолитикаПереговоры Путина и ТрампаУдары по Украине
 
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