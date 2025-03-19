Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО
Севастополь простился с погибшим героем СВО Андреем Радиным
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с младшим сержантом, командиром отделения Андреем Радиным
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Андреем Радиным. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь младшего сержанта, командира отделения Андрея Владимировича Радина. Вечная память воину", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Андрей Радин проходил срочную службу на боевом корабле в Севастополе, далее несколько лет служил на флоте по контракту. После работал на севастопольских предприятиях в сфере торговли. В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и направлен в одно из мотострелковых подразделений.
"Смелый, технически хорошо подготовленный, имеющий опыт военной службы, Андрей Владимирович пользовался заслуженным авторитетом командования и сослуживцев, был одним из лучших командиров подразделений в батальоне. Был ранен, но после ранения возвращался в строй, так как "не мог бросить своих ребят", - написал губернатор.
Андрей Радин геройски погиб в одном из боев в ходе проведения специальной военной операции.
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