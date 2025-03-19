https://crimea.ria.ru/20250319/ne-mog-brosit-svoikh---sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-1145067332.html

Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО

Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО

В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Андреем Радиным. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T20:12

2025-03-19T20:12

2025-03-19T20:12

утраты

память

армия и флот

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Андреем Радиным. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Андрей Радин проходил срочную службу на боевом корабле в Севастополе, далее несколько лет служил на флоте по контракту. После работал на севастопольских предприятиях в сфере торговли. В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и направлен в одно из мотострелковых подразделений.Андрей Радин геройски погиб в одном из боев в ходе проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Живая память: в Симферополе открылась выставка о герояхВ Керчи простились с героем СВО – известным в Крыму футболистом ДежкоВ Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, армия и флот, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, герои сво