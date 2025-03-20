https://crimea.ria.ru/20250320/vyroslo-chislo-postradavshikh-posle-udara-vsu-po-engelsu-1145084246.html

Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу

Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу

После массированной атаки беспилотников на Энгельс в Саратовской области число пострадавших увеличилось до десяти человек. Об этом РИА Новости сообщили власти... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T14:02

2025-03-20T14:02

2025-03-20T14:06

энгельс

новости

происшествия

скорая помощь

больница

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. После массированной атаки беспилотников на Энгельс в Саратовской области число пострадавших увеличилось до десяти человек. Об этом РИА Новости сообщили власти региона.Ранее в Энгельсе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили дронами по гражданской инфраструктуре города в ночь на четверг. Из-за атаки повреждена больница – пострадали два человека, школы переведены на дистант. Частично выбило окна в двух детских садах и школе. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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энгельс

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, новости, происшествия, скорая помощь, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)