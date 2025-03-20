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Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу
Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу
После массированной атаки беспилотников на Энгельс в Саратовской области число пострадавших увеличилось до десяти человек. Об этом РИА Новости сообщили власти... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T14:02
2025-03-20T14:06
энгельс
новости
происшествия
скорая помощь
больница
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. После массированной атаки беспилотников на Энгельс в Саратовской области число пострадавших увеличилось до десяти человек. Об этом РИА Новости сообщили власти региона.Ранее в Энгельсе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили дронами по гражданской инфраструктуре города в ночь на четверг. Из-за атаки повреждена больница – пострадали два человека, школы переведены на дистант. Частично выбило окна в двух детских садах и школе. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, новости, происшествия, скорая помощь, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу

В Энгельсе число пострадавших после удара ВСУ увеличилось до десяти человек

14:02 20.03.2025 (обновлено: 14:06 20.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. После массированной атаки беспилотников на Энгельс в Саратовской области число пострадавших увеличилось до десяти человек. Об этом РИА Новости сообщили власти региона.
"Десять", – сказали в пресс-службе правительства области, отвечая на вопрос, сколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на регион.
Ранее в Энгельсе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили дронами по гражданской инфраструктуре города в ночь на четверг. Из-за атаки повреждена больница – пострадали два человека, школы переведены на дистант. Частично выбило окна в двух детских садах и школе. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.
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