https://crimea.ria.ru/20250320/udar-vsu-po-engelsu-povrezhdena-bolnitsa-i-shkoly-na-distante-1145069537.html

Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте

Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте

В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T06:01

2025-03-20T06:01

2025-03-20T07:52

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

школа

больница

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, также сообщил глава региона. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей, подчеркнул он.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.14 января Энгельс снова подвергся атаке украинских беспилотников, было повреждено промышленное предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250320/voronezh-i-oblast-atakovali-40-ukrainskikh-bespilotnikov-1145069579.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, роман бусаргин, школа, больница, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)