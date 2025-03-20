https://crimea.ria.ru/20250320/udar-vsu-po-engelsu-povrezhdena-bolnitsa-i-shkoly-na-distante-1145069537.html
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T06:01
2025-03-20T06:01
2025-03-20T07:52
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
школа
больница
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, также сообщил глава региона. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей, подчеркнул он.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.14 января Энгельс снова подвергся атаке украинских беспилотников, было повреждено промышленное предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, саратовская область, роман бусаргин, школа, больница, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
После удара ВСУ по Энгельсу повреждена больница и школы переведены на дистант
06:01 20.03.2025 (обновлено: 07:52 20.03.2025)