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Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T06:01
2025-03-20T07:52
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
школа
больница
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, также сообщил глава региона. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей, подчеркнул он.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.14 января Энгельс снова подвергся атаке украинских беспилотников, было повреждено промышленное предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, саратовская область, роман бусаргин, школа, больница, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте

После удара ВСУ по Энгельсу повреждена больница и школы переведены на дистант

06:01 20.03.2025 (обновлено: 07:52 20.03.2025)
 
© Роман БусаргинУдар ВСУ по Энгельсу
Удар ВСУ по Энгельсу
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении.
Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, также сообщил глава региона. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей, подчеркнул он.
8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.
14 января Энгельс снова подвергся атаке украинских беспилотников, было повреждено промышленное предприятие.
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ЭнгельсСаратовская областьРоман БусаргинШколаБольницаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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