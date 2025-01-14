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В Энгельсе атаковано промышленное предприятие

В Энгельсе атаковано промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В Энгельсе атаковано промышленное предприятие

Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T06:30

2025-01-14T06:30

2025-01-14T08:44

энгельс

саратовская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

роман бусаргин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Около пяти часов утра 14 января в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. В 05:28 стало известно о попадании.Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил Бусаргин.Кроме того, в ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом находились Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

энгельс

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман бусаргин, новости