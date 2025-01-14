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В Энгельсе атаковано промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T06:30
2025-01-14T08:44
энгельс
саратовская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
роман бусаргин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Около пяти часов утра 14 января в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. В 05:28 стало известно о попадании.Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил Бусаргин.Кроме того, в ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом находились Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, саратовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман бусаргин, новости
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие

В Энгельсе при атаке беспилотников повреждено промышленное предприятие - губернатор

06:30 14.01.2025 (обновлено: 08:44 14.01.2025)
 
© Роман БусаргинПожар на промышленном предприятии в Энгельсе
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Около пяти часов утра 14 января в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. В 05:28 стало известно о попадании.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе", - написал он в Telegram-канале.
Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил Бусаргин.
Кроме того, в ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом находились Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.
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ЭнгельсСаратовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияРоман БусаргинНовости
 
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