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В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T06:30
2025-01-14T06:30
2025-01-14T08:44
энгельс
саратовская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
роман бусаргин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Город Энгельс в Саратовской области утром во вторник снова подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Около пяти часов утра 14 января в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. В 05:28 стало известно о попадании.Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил Бусаргин.Кроме того, в ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом находились Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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энгельс, саратовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман бусаргин, новости
В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
В Энгельсе при атаке беспилотников повреждено промышленное предприятие - губернатор
06:30 14.01.2025 (обновлено: 08:44 14.01.2025)