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На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами
На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами - РИА Новости Крым, 14.01.2025
На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами
Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T18:07
2025-01-14T18:07
новости крыма
следком крыма и севастополя
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красноперекопск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял их работать на сельхозполях. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.Кроме того, злоумышленник снял с банковских карт потерпевших начисленные им социальные выплаты в общей сумме более 150 тысяч рублей.Сотрудники полиции пресекли деятельность "рабовладельца". По данным МВД по Крыму, он незаконно удерживал девятерых граждан. Жертвами становились люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, без постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Но за тяжелую работу денег они не получали и подвергались психологическому давлению и физическому насилию.Чтобы люди не сбежали, обвиняемый приставил к ним надзирателей, когда вывозил их для проведения сельхозработ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, следком крыма и севастополя, мвд по республике крым, красноперекопск, происшествия
На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами

В Крыму девятерых бездомных превратили в рабов и заставляли работать на ферме – СК

18:07 14.01.2025
 
© Следком Крыма и СевастополяВ Крыму девятерых бездомных превратили в рабов и заставляли работать на ферме
В Крыму девятерых бездомных превратили в рабов и заставляли работать на ферме
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял их работать на сельхозполях. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.

"С августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение, изымал документы и личное имущество и запирал в бараке. Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям", – говорится в сообщении СК.

Кроме того, злоумышленник снял с банковских карт потерпевших начисленные им социальные выплаты в общей сумме более 150 тысяч рублей.
Сотрудники полиции пресекли деятельность "рабовладельца". По данным МВД по Крыму, он незаконно удерживал девятерых граждан. Жертвами становились люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, без постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Но за тяжелую работу денег они не получали и подвергались психологическому давлению и физическому насилию.
Чтобы люди не сбежали, обвиняемый приставил к ним надзирателей, когда вывозил их для проведения сельхозработ.
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