https://crimea.ria.ru/20250114/na-severe-kryma-obnaruzhili-plantatsiyu-s-rabami-1143342903.html

На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами

На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами - РИА Новости Крым, 14.01.2025

На севере Крыма обнаружили плантацию с рабами

Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T18:07

2025-01-14T18:07

2025-01-14T18:07

новости крыма

следком крыма и севастополя

мвд по республике крым

красноперекопск

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял их работать на сельхозполях. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.Кроме того, злоумышленник снял с банковских карт потерпевших начисленные им социальные выплаты в общей сумме более 150 тысяч рублей.Сотрудники полиции пресекли деятельность "рабовладельца". По данным МВД по Крыму, он незаконно удерживал девятерых граждан. Жертвами становились люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, без постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Но за тяжелую работу денег они не получали и подвергались психологическому давлению и физическому насилию.Чтобы люди не сбежали, обвиняемый приставил к ним надзирателей, когда вывозил их для проведения сельхозработ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красноперекопск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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