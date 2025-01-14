https://crimea.ria.ru/20250114/kogda-zavershitsya-blagoustroystvo-massandrovskogo-parka-v-yalte-1143343632.html

Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте

Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте

Капитальный ремонт Массандровского парка в Ялте планируется завершить до конца марта текущего года. Об этом сообщили в Минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T22:30

2025-01-14T22:30

2025-01-14T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт Массандровского парка в Ялте планируется завершить до конца марта текущего года. Об этом сообщили в Минприроды Крыма.В пресс-службе отметили, что благоустройство парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" продолжается. Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года.Кроме того, рабочие устанавливают и подрезают бордюры, ремонтируют бутовые стены, отсыпают щебень на дорожках, прокладывают кабель, а также выполняют другие работы и вывозят строительный мусор.В мае прошлого года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что капремонт Массандровского парка планируется завершить в ноябре того же года.Читайте также на РИА Новости Крым:У Воронцовского дворца обнаружили подземный ходНовый Херсонес побил собственный рекорд посещаемостиЧасы на башне Воронцовского дворца отмечают юбилей

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