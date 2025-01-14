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Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте
Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте
Капитальный ремонт Массандровского парка в Ялте планируется завершить до конца марта текущего года. Об этом сообщили в Минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T22:30
2025-01-14T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт Массандровского парка в Ялте планируется завершить до конца марта текущего года. Об этом сообщили в Минприроды Крыма.В пресс-службе отметили, что благоустройство парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" продолжается. Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года.Кроме того, рабочие устанавливают и подрезают бордюры, ремонтируют бутовые стены, отсыпают щебень на дорожках, прокладывают кабель, а также выполняют другие работы и вывозят строительный мусор.В мае прошлого года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что капремонт Массандровского парка планируется завершить в ноябре того же года.Читайте также на РИА Новости Крым:У Воронцовского дворца обнаружили подземный ходНовый Херсонес побил собственный рекорд посещаемостиЧасы на башне Воронцовского дворца отмечают юбилей
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РИА Новости Крым
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ялта, минприроды крыма, новости крыма, благоустройство, крым
Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте

Капитальный ремонт Массандровского парка в Ялте планируется завершить до конца марта

22:30 14.01.2025
 
© Минприроды КрымаМассандровский парк в Ялте
Массандровский парк в Ялте
© Минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт Массандровского парка в Ялте планируется завершить до конца марта текущего года. Об этом сообщили в Минприроды Крыма.
В пресс-службе отметили, что благоустройство парка-памятника садово-паркового искусства "Массандровский" продолжается. Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года.

"Ведется ремонт покрытий существующей дорожно-тропиночной сети, лестниц и подпорных стен, входной группы, а также ливневой канализации и наружного освещения", – сказано в сообщении.

Кроме того, рабочие устанавливают и подрезают бордюры, ремонтируют бутовые стены, отсыпают щебень на дорожках, прокладывают кабель, а также выполняют другие работы и вывозят строительный мусор.
В мае прошлого года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что капремонт Массандровского парка планируется завершить в ноябре того же года.
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