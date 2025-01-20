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Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа
Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа
Дональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T22:48
2025-01-20T22:56
инаугурация
дональд трамп
сша
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса. Присутствовали 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta* (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан, а также основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес. Были и бывший вице-президент США Майк Пенс, бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой, бывший президент США Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, а также бывший президент Барак Обама без супруги Мишель. Посетили церемонию и президент Эквадора Даниэль Нобоа и его супруга Лавиния Вальбонеси, главный исполнительный директор Apple Тим Кук и другие.На церемонии Трамп выступил с речью, в которой сделал ряд важных заявлений.Первая президентская речь Трампа: главные заявления &gt;&gt;Президент России Владимир Путин поздравил Трампа, выступая перед постоянными членами Совбеза РФ.* деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейИнаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и УкраинеЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины
https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-ne-isklyuchaet-riska-grazhdanskoy-voyny-v-ssha--politolog-1143501113.html
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инаугурация, дональд трамп, сша, политика, в мире
Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа

Кто был на инаугурации президента США Дональда Трампа

22:48 20.01.2025 (обновлено: 22:56 20.01.2025)
 
© © Pool/Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
© © Pool/Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса.
Присутствовали 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta* (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан, а также основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес. Были и бывший вице-президент США Майк Пенс, бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой, бывший президент США Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, а также бывший президент Барак Обама без супруги Мишель. Посетили церемонию и президент Эквадора Даниэль Нобоа и его супруга Лавиния Вальбонеси, главный исполнительный директор Apple Тим Кук и другие.
На церемонии Трамп выступил с речью, в которой сделал ряд важных заявлений.
Первая президентская речь Трампа: главные заявления >>
Президент России Владимир Путин поздравил Трампа, выступая перед постоянными членами Совбеза РФ.
"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", - сказал он.
* деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России
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