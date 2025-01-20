https://crimea.ria.ru/20250120/kto-posetil-inauguratsiyu-donalda-trampa-1143511287.html

Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа

Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа

Дональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T22:48

2025-01-20T22:48

2025-01-20T22:56

инаугурация

дональд трамп

сша

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса. Присутствовали 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta* (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан, а также основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес. Были и бывший вице-президент США Майк Пенс, бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой, бывший президент США Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, а также бывший президент Барак Обама без супруги Мишель. Посетили церемонию и президент Эквадора Даниэль Нобоа и его супруга Лавиния Вальбонеси, главный исполнительный директор Apple Тим Кук и другие.На церемонии Трамп выступил с речью, в которой сделал ряд важных заявлений.Первая президентская речь Трампа: главные заявления >>Президент России Владимир Путин поздравил Трампа, выступая перед постоянными членами Совбеза РФ.* деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейИнаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и УкраинеЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-ne-isklyuchaet-riska-grazhdanskoy-voyny-v-ssha--politolog-1143501113.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инаугурация, дональд трамп, сша, политика, в мире