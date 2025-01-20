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Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T20:33
2025-01-20T20:33
2025-01-20T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток нелегальной миграции. Об этом он заявил в Капитолии в своей первой речи в качестве главы государства.Также Трамп пообещал признать наркокартели террористическими организациями, а также пообещал "забрать назад" Панамский канал.Кроме того, он заявил, что его администрация "немедленно начнет реформу торговой системы для защиты американских работников и семей". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html
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дональд трамп, мексика, сша, политика, новости, инаугурация, в мире
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
Трамп заявил об отправке войск к границе с Мексикой для остановки "вторжения" мигрантов
20:33 20.01.2025 (обновлено: 20:41 20.01.2025)