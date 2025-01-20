https://crimea.ria.ru/20250120/tramp-napravlyaet-voyska-k-granitse-s-meksikoy-i-vvodit-rezhim-chs-1143507410.html

Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС

Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС

Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T20:33

2025-01-20T20:33

2025-01-20T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток нелегальной миграции. Об этом он заявил в Капитолии в своей первой речи в качестве главы государства.Также Трамп пообещал признать наркокартели террористическими организациями, а также пообещал "забрать назад" Панамский канал.Кроме того, он заявил, что его администрация "немедленно начнет реформу торговой системы для защиты американских работников и семей". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html

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сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мексика, сша, политика, новости, инаугурация, в мире