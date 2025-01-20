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Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T20:33
2025-01-20T20:41
дональд трамп
мексика
сша
политика
новости
инаугурация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток нелегальной миграции. Об этом он заявил в Капитолии в своей первой речи в качестве главы государства.Также Трамп пообещал признать наркокартели террористическими организациями, а также пообещал "забрать назад" Панамский канал.Кроме того, он заявил, что его администрация "немедленно начнет реформу торговой системы для защиты американских работников и семей". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html
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дональд трамп, мексика, сша, политика, новости, инаугурация, в мире
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС

Трамп заявил об отправке войск к границе с Мексикой для остановки "вторжения" мигрантов

20:33 20.01.2025 (обновлено: 20:41 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток нелегальной миграции. Об этом он заявил в Капитолии в своей первой речи в качестве главы государства.
"Я намерен объявить режим ЧС на нашей южной границе... и отправлю туда войска. Все незаконные проникновения (через американскую границу - ред.) будут немедленно прекращены. Мы начнем процесс возвращения миллионов нелегальных мигрантов обратно в места, откуда они прибыли", - заявил он.
Также Трамп пообещал признать наркокартели террористическими организациями, а также пообещал "забрать назад" Панамский канал.
Кроме того, он заявил, что его администрация "немедленно начнет реформу торговой системы для защиты американских работников и семей".
"Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан ради обогащения других стран, мы будем вводить пошлины и налоги на товары иностранных государств, чтобы обогащать наших граждан", - подчеркнул глава государства.
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Заголовок открываемого материала
20:33Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
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