https://crimea.ria.ru/20250120/selo-v-krymu-ostalos-bez-gaza-iz-za-avarii-1143505702.html

Село в Крыму осталось без газа из-за аварии

Село в Крыму осталось без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Село в Крыму осталось без газа из-за аварии

При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T19:12

2025-01-20T19:12

2025-01-20T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети".По данным предприятия, выполняются аварийно-восстановительные работы специалистами Бахчисарайского УЭГХ ГУП "Крымгазсети", которые будут завершены до конца дня 21 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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