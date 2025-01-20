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Село в Крыму осталось без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
Село в Крыму осталось без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T19:12
2025-01-20T19:22
крымгазсети
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети".По данным предприятия, выполняются аварийно-восстановительные работы специалистами Бахчисарайского УЭГХ ГУП "Крымгазсети", которые будут завершены до конца дня 21 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымгазсети, газ, крым, бахчисарай, бахчисарайский район, новости крыма, новости
Село в Крыму осталось без газа из-за аварии

Село в Бахчисарайском районе Крыма осталось без газа из-за аварии

19:12 20.01.2025 (обновлено: 19:22 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети".
"Приостановлено газоснабжение по улицам Севастопольской , Южной, З.Космодемьянской , О. Кошевого , Советская, Луговая, Ленина (частично), Пирогова, переулкам Больничный, Некрасова. Всего 160 абонентов", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, выполняются аварийно-восстановительные работы специалистами Бахчисарайского УЭГХ ГУП "Крымгазсети", которые будут завершены до конца дня 21 января.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымгазсетиГазКрымБахчисарайБахчисарайский районНовости КрымаНовости
 
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