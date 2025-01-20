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Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
Село в Крыму осталось без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T19:12
2025-01-20T19:12
2025-01-20T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. При проведении строительных работ поврежден газопровод в селе Вилино Бахчисарайского района. Об этом сообщает "Крымгазсети".По данным предприятия, выполняются аварийно-восстановительные работы специалистами Бахчисарайского УЭГХ ГУП "Крымгазсети", которые будут завершены до конца дня 21 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
Село в Бахчисарайском районе Крыма осталось без газа из-за аварии
19:12 20.01.2025 (обновлено: 19:22 20.01.2025)