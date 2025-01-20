https://crimea.ria.ru/20250120/v-bakhchisarae-poyavyatsya-dve-novykh-parkovykh-zony-1143509268.html
В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
В центре Бахчисарая началась реализация двух масштабных проектов по благоустройству, работы идут в двух крупных парковых локациях. Об этом в ходе прямого эфира... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T21:45
2025-01-20T21:45
2025-01-20T21:45
дмитрий скобликов
бахчисарай
бахчисарайский район
крым
новости
новости крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119082493_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0172a399fa755e85094cc4b7e6bbff00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В центре Бахчисарая началась реализация двух масштабных проектов по благоустройству, работы идут в двух крупных парковых локациях. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.После завершения работ в городе появятся два новых места для прогулок и отдыха. Одовременно будет проводиться благоустройство дворовых территорий по нескольким адресам на улицах Гагарина, Фрунзе, Макаренко, Советская, Строительная, Панфилова."Первые четыре двора будут сделаны в первом полугодии, остальные во втором. Ремонтом будут охвачены десять многоквартирных домов. Я хочу сказать вам, что город Бахчисарай в этом плане лидер по республике, мы движемся к показателю 100% сделанных дворов", - сказал Скобликов.В городе продолжает работать программа, которая называется "Мой подъезд", в 2025 году будет отремонтировано порядка 90 подъездов, продолжил глава администрации.Глобальная работа планируется по ремонту и замене уличного освещения там, где его ранее не было. Будет заменено около 40 устаревших распределительных ящиков, из-за которых сейчас не работают целые линии фонарей. Будут построены также новые линии освещения в нескольких микрорайонах, которые примыкают к съездам с трассы "Таврида".Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на ремонт дорог в Феодосии выделено 450 миллионов рублей, еще 150 миллионов потратят на благоустройство придомовых территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках достроили современные очистные сооруженияРемонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работыЯхтенная марина в Балаклаве: как идут работы
бахчисарай
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119082493_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d06da4b6c755e8500c5911df708393a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий скобликов, бахчисарай, бахчисарайский район, крым, новости, новости крыма, городская среда
В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
В центре Бахчисарая началась масштабная реконструкция улиц и дворов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В центре Бахчисарая началась реализация двух масштабных проектов по благоустройству, работы идут в двух крупных парковых локациях. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"В работе 2 общественных территории. На улице Советской идёт демонтаж, работы мы там планируем завершить до 15 мая. Вторая территория, которая у нас в работе находится, это в районе улицы Гагарина. Жители сами выбрали эту территорию, в рамках формирования комфортной городской среды", - сказал он.
После завершения работ в городе появятся два новых места для прогулок и отдыха. Одовременно будет проводиться благоустройство дворовых территорий по нескольким адресам на улицах Гагарина, Фрунзе, Макаренко, Советская, Строительная, Панфилова.
"Первые четыре двора будут сделаны в первом полугодии, остальные во втором. Ремонтом будут охвачены десять многоквартирных домов. Я хочу сказать вам, что город Бахчисарай в этом плане лидер по республике, мы движемся к показателю 100% сделанных дворов", - сказал Скобликов.
В городе продолжает работать программа, которая называется "Мой подъезд", в 2025 году будет отремонтировано порядка 90 подъездов, продолжил глава администрации.
"В этом году упор будет на пятиэтажные и девятиэтажные дома, но также мы включили небольшие дома, которые у нас находятся на улицах Шевченко, Панфилова, Котовского. То есть в маленьких двухэтажных домах тоже будут сделаны подъезды, включая входные группы".
Глобальная работа планируется по ремонту и замене уличного освещения там, где его ранее не было. Будет заменено около 40 устаревших распределительных ящиков, из-за которых сейчас не работают целые линии фонарей. Будут построены также новые линии освещения в нескольких микрорайонах, которые примыкают к съездам с трассы "Таврида".
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на ремонт дорог в Феодосии
выделено 450 миллионов рублей, еще 150 миллионов потратят на благоустройство придомовых территорий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: