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В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны

В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны

В центре Бахчисарая началась реализация двух масштабных проектов по благоустройству, работы идут в двух крупных парковых локациях. Об этом в ходе прямого эфира... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T21:45

2025-01-20T21:45

2025-01-20T21:45

дмитрий скобликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В центре Бахчисарая началась реализация двух масштабных проектов по благоустройству, работы идут в двух крупных парковых локациях. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.После завершения работ в городе появятся два новых места для прогулок и отдыха. Одовременно будет проводиться благоустройство дворовых территорий по нескольким адресам на улицах Гагарина, Фрунзе, Макаренко, Советская, Строительная, Панфилова."Первые четыре двора будут сделаны в первом полугодии, остальные во втором. Ремонтом будут охвачены десять многоквартирных домов. Я хочу сказать вам, что город Бахчисарай в этом плане лидер по республике, мы движемся к показателю 100% сделанных дворов", - сказал Скобликов.В городе продолжает работать программа, которая называется "Мой подъезд", в 2025 году будет отремонтировано порядка 90 подъездов, продолжил глава администрации.Глобальная работа планируется по ремонту и замене уличного освещения там, где его ранее не было. Будет заменено около 40 устаревших распределительных ящиков, из-за которых сейчас не работают целые линии фонарей. Будут построены также новые линии освещения в нескольких микрорайонах, которые примыкают к съездам с трассы "Таврида".Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на ремонт дорог в Феодосии выделено 450 миллионов рублей, еще 150 миллионов потратят на благоустройство придомовых территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках достроили современные очистные сооруженияРемонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работыЯхтенная марина в Балаклаве: как идут работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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