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В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области
В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области
Двое раненых во время обстрела села Бехтеры в Херсонской области доставлены в Крым. Они будут проходить лечение в Симферопольской клинической больнице скорой... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T19:44
2025-01-20T20:11
минздрав крыма
обстрелы всу
ситуация в курской области после нападения всу
херсонская область
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Двое раненых во время обстрела села Бехтеры в Херсонской области доставлены в Крым. Они будут проходить лечение в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики.Ранее в результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Позже, по уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 25 человек, включая четверых несовершеннолетних. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесен кассетными реактивными снарядами HIMARS с многоцелевыми суббоеприпасами DPICM.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек ВСУ атаковали дронами семь регионов РоссииУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
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минздрав крыма, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, херсонская область, происшествия, новости крыма
В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области

Двоих тяжело раненных в результате атаки ВСУ в Херсонской области доставили в Крым

19:44 20.01.2025 (обновлено: 20:11 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоСимферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6
Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Двое раненых во время обстрела села Бехтеры в Херсонской области доставлены в Крым. Они будут проходить лечение в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики.
"Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Пациентам оказывается необходимая специализированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Позже, по уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 25 человек, включая четверых несовершеннолетних. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесен кассетными реактивными снарядами HIMARS с многоцелевыми суббоеприпасами DPICM.
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