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В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области

В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области

Двое раненых во время обстрела села Бехтеры в Херсонской области доставлены в Крым. Они будут проходить лечение в Симферопольской клинической больнице скорой... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T19:44

2025-01-20T19:44

2025-01-20T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Двое раненых во время обстрела села Бехтеры в Херсонской области доставлены в Крым. Они будут проходить лечение в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики.Ранее в результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Позже, по уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 25 человек, включая четверых несовершеннолетних. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесен кассетными реактивными снарядами HIMARS с многоцелевыми суббоеприпасами DPICM.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек ВСУ атаковали дронами семь регионов РоссииУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, херсонская область, происшествия, новости крыма