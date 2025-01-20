https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-udar-vsu-po-shkole-na-khersonschine-glavnoe-za-den-1143510495.html

Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день

Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день

Дональд Трамп сразу после инаугурации ввел ЧС на границе с Мексикой и сделал ряд громких заявлений. Со вступлением в должность его поздравил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дональд Трамп сразу после инаугурации ввел ЧС на границе с Мексикой и сделал ряд громких заявлений. Со вступлением в должность его поздравил президент РФ Владимир Путин, озвучив при этом условия России для начала мирного процесса. В Херсонской области в результате удара ВСУ по школе в селе Бехтеры погибли два человека, еще 25 получили ранения. Восемь сотрудников "Донбассгаза" были ранены при атаке ударного украинского беспилотника. Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия на Кубани откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. В Ялте снова произошло землетрясение, в керченской школе у нескольких учеников выявили микоплазменную пневмонию. Ночью во всех регионах России можно будет наблюдать яркое зрелище – парад планет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дональд Трамп официально стал президентом СШАДональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса.По традиции, он дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США. Его соратник Джей Ди Вэнс принес присягу на посту вице-президента.В первой президентской речи американский лидер заявил о введении режима ЧС на границе с Мексикой, о борьбе с наркокартелями и незаконной миграцией, об увеличении добычи нефти и введении торговых пошлин для некоторых стран. Он заявил также, что намерен забрать Панамский канал у Китая, и официально утвердить в США два пола – мужской и женский. Он пообещал, что на своем посту намерен быть миротворцем и тем, кто объединяет людей.Путин поздравил Трампа с вступлением в должностьГлава Российской Федерации официально поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза."Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", – сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Российский лидер подчеркнул, что приветствует стремление администрации Трампа к началу мирного процесса. Он озвучил условия, которые будут приемлемы для России в ходе переговоров.ВСУ нанесли удар по зданию школы в Херсонской областиВ результате обстрела ВСУ здания школы в селе Бердычи Херсонской области погибли два человека, еще 25 получили ранения разной степени тяжести. Из них четверо детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", – сказала она.Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены для лечения в Республику Крым.Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛАВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."На трассе Светлодарск – Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз": женщины 1972, 1964, 1985 г.р., мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 г.р., которые следовали на объект ремонта", – написал он в своем ТГ-канале.По данным Пушилина, всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазутаИз танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия в Краснодарском крае откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. Об этом сообщили в Минтранс России."Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубов мазута. Работы по откачке начались вчера в 18:06 и велись всю ночь. Мазут загружается в герметичные битумовозы, оборудованные системой подогрева. Привлечено восемь единиц такой техники", – говорится в сообщении.От танкера отправили уже пять машин, еще две вывезли груз накануне вечером.Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в ЯлтеВ Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Землетрясение произошло около 15:40 по московскому времени. Пользователи мониторингового канала "Землетрясения Крыма" сообщают, что толчки ощущались в разных районах города, например, в районе Ялтинской средней школы №2 на улице Красноармейской и в районе улицы Достоевского.В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюУ подростков в одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года."Оценив все риски, мы были вынуждены принять экстренную меру для разобщения детей в целях предупреждения дальнейшего распространения микоплазменной, внебольничной пневмонии в стенах данной школы. Другого пути для стабилизации ситуации не было", – рассказала Светлана Касьянова.Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парадВ ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление – большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд. Об этом рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко."Первый в этом году большой парад – когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца и видны с Земли невооруженным глазом – состоится уже в ночь на 21 января. Вечером в небе в одну линию встанут Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн", – сообщил ученый.

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https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-ne-isklyuchaet-riska-grazhdanskoy-voyny-v-ssha--politolog-1143501113.html

https://crimea.ria.ru/20250120/putin-perechislil-usloviya-dlya-nachala-peregovorov-po-ukraine-1143504450.html

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