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Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день
Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день
Дональд Трамп сразу после инаугурации ввел ЧС на границе с Мексикой и сделал ряд громких заявлений. Со вступлением в должность его поздравил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дональд Трамп сразу после инаугурации ввел ЧС на границе с Мексикой и сделал ряд громких заявлений. Со вступлением в должность его поздравил президент РФ Владимир Путин, озвучив при этом условия России для начала мирного процесса. В Херсонской области в результате удара ВСУ по школе в селе Бехтеры погибли два человека, еще 25 получили ранения. Восемь сотрудников "Донбассгаза" были ранены при атаке ударного украинского беспилотника. Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия на Кубани откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. В Ялте снова произошло землетрясение, в керченской школе у нескольких учеников выявили микоплазменную пневмонию. Ночью во всех регионах России можно будет наблюдать яркое зрелище – парад планет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дональд Трамп официально стал президентом СШАДональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса.По традиции, он дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США. Его соратник Джей Ди Вэнс принес присягу на посту вице-президента.В первой президентской речи американский лидер заявил о введении режима ЧС на границе с Мексикой, о борьбе с наркокартелями и незаконной миграцией, об увеличении добычи нефти и введении торговых пошлин для некоторых стран. Он заявил также, что намерен забрать Панамский канал у Китая, и официально утвердить в США два пола – мужской и женский. Он пообещал, что на своем посту намерен быть миротворцем и тем, кто объединяет людей.Путин поздравил Трампа с вступлением в должностьГлава Российской Федерации официально поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза."Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", – сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Российский лидер подчеркнул, что приветствует стремление администрации Трампа к началу мирного процесса. Он озвучил условия, которые будут приемлемы для России в ходе переговоров.ВСУ нанесли удар по зданию школы в Херсонской областиВ результате обстрела ВСУ здания школы в селе Бердычи Херсонской области погибли два человека, еще 25 получили ранения разной степени тяжести. Из них четверо детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", – сказала она.Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены для лечения в Республику Крым.Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛАВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."На трассе Светлодарск – Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз": женщины 1972, 1964, 1985 г.р., мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 г.р., которые следовали на объект ремонта", – написал он в своем ТГ-канале.По данным Пушилина, всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазутаИз танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия в Краснодарском крае откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. Об этом сообщили в Минтранс России."Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубов мазута. Работы по откачке начались вчера в 18:06 и велись всю ночь. Мазут загружается в герметичные битумовозы, оборудованные системой подогрева. Привлечено восемь единиц такой техники", – говорится в сообщении.От танкера отправили уже пять машин, еще две вывезли груз накануне вечером.Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в ЯлтеВ Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Землетрясение произошло около 15:40 по московскому времени. Пользователи мониторингового канала "Землетрясения Крыма" сообщают, что толчки ощущались в разных районах города, например, в районе Ялтинской средней школы №2 на улице Красноармейской и в районе улицы Достоевского.В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюУ подростков в одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года."Оценив все риски, мы были вынуждены принять экстренную меру для разобщения детей в целях предупреждения дальнейшего распространения микоплазменной, внебольничной пневмонии в стенах данной школы. Другого пути для стабилизации ситуации не было", – рассказала Светлана Касьянова.Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парадВ ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление – большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд. Об этом рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко."Первый в этом году большой парад – когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца и видны с Земли невооруженным глазом – состоится уже в ночь на 21 января. Вечером в небе в одну линию встанут Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн", – сообщил ученый.
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Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день

Инаугурация Трампа и удар ВСУ "кассетами" по школе в Херсонской области: главное за день

22:42 20.01.2025 (обновлено: 22:52 20.01.2025)
 
© © AP Photo / Kenny HolstonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
© © AP Photo / Kenny Holston
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дональд Трамп сразу после инаугурации ввел ЧС на границе с Мексикой и сделал ряд громких заявлений. Со вступлением в должность его поздравил президент РФ Владимир Путин, озвучив при этом условия России для начала мирного процесса. В Херсонской области в результате удара ВСУ по школе в селе Бехтеры погибли два человека, еще 25 получили ранения. Восемь сотрудников "Донбассгаза" были ранены при атаке ударного украинского беспилотника. Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия на Кубани откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. В Ялте снова произошло землетрясение, в керченской школе у нескольких учеников выявили микоплазменную пневмонию. Ночью во всех регионах России можно будет наблюдать яркое зрелище – парад планет.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дональд Трамп официально стал президентом США

Дональд Трамп официально вступил в должность, став 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса.
По традиции, он дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США. Его соратник Джей Ди Вэнс принес присягу на посту вице-президента.
В первой президентской речи американский лидер заявил о введении режима ЧС на границе с Мексикой, о борьбе с наркокартелями и незаконной миграцией, об увеличении добычи нефти и введении торговых пошлин для некоторых стран. Он заявил также, что намерен забрать Панамский канал у Китая, и официально утвердить в США два пола – мужской и женский. Он пообещал, что на своем посту намерен быть миротворцем и тем, кто объединяет людей.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
21:14
Первая президентская речь Трампа: главные заявления

Путин поздравил Трампа с вступлением в должность

Глава Российской Федерации официально поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза.
"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", – сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Российский лидер подчеркнул, что приветствует стремление администрации Трампа к началу мирного процесса. Он озвучил условия, которые будут приемлемы для России в ходе переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
22:22Радио "Спутник в Крыму"
Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог

ВСУ нанесли удар по зданию школы в Херсонской области

В результате обстрела ВСУ здания школы в селе Бердычи Херсонской области погибли два человека, еще 25 получили ранения разной степени тяжести. Из них четверо детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", – сказала она.
Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены для лечения в Республику Крым.
Президент РФ Владимир Путин
17:41
Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине

Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА

Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На трассе Светлодарск – Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз": женщины 1972, 1964, 1985 г.р., мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 г.р., которые следовали на объект ремонта", – написал он в своем ТГ-канале.
По данным Пушилина, всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
16:24
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто

Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута

Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия в Краснодарском крае откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. Об этом сообщили в Минтранс России.
"Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубов мазута. Работы по откачке начались вчера в 18:06 и велись всю ночь. Мазут загружается в герметичные битумовозы, оборудованные системой подогрева. Привлечено восемь единиц такой техники", – говорится в сообщении.
От танкера отправили уже пять машин, еще две вывезли груз накануне вечером.
Уборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
21:35
Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе

Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте

В Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Землетрясение произошло около 15:40 по московскому времени. Пользователи мониторингового канала "Землетрясения Крыма" сообщают, что толчки ощущались в разных районах города, например, в районе Ялтинской средней школы №2 на улице Красноармейской и в районе улицы Достоевского.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:02Радио "Спутник в Крыму"
Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"

В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию

У подростков в одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.
Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года.
"Оценив все риски, мы были вынуждены принять экстренную меру для разобщения детей в целях предупреждения дальнейшего распространения микоплазменной, внебольничной пневмонии в стенах данной школы. Другого пути для стабилизации ситуации не было", – рассказала Светлана Касьянова.
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
10:56
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"

Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад

В ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление – большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд. Об этом рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.
"Первый в этом году большой парад – когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца и видны с Земли невооруженным глазом – состоится уже в ночь на 21 января. Вечером в небе в одну линию встанут Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн", – сообщил ученый.
Комета C/2024 G3
13:48
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
 
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Заголовок открываемого материала
22:48Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа
22:42Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день
22:22Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог
22:033 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
21:45В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
21:35Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе
21:28Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации
21:14Первая президентская речь Трампа: главные заявления
21:07Прокуратура начала проверку по факту повреждения газопровода в Крыму
20:56Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США
20:33Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
20:24Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас
20:21Инаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине
20:03Дональд Трамп официально стал президентом США
19:44В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области
19:12Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
18:51Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
18:30Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева
18:07Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности
17:41Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
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